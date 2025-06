Khaby Lame, maior TikToker do mundo, é detido pela imigração dos EUA

Khaby Lame, o influenciador mais seguido do TikToker, teria ultrapassado o período de permanência permitido pelo seu visto; entenda

O influenciador digital Khaby Lame foi detido na última sexta-feira, 6, em um aeroporto por agentes de imigração dos Estados Unidos. Conhecido por seus vídeos de humor, Lame tem mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, e foi considerado um dos influenciadores mais lucrativos do mundo pela Forbes em 2024.

Segundo à Folha de S. Paulo, o ICE (serviço de imigração do país) alegou que Khaby foi detido porque "excedeu os termos de seu visto". O influenciador digital, que tem cidadania italiana, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega no aeroporto internacional de Las Vegas e liberado no mesmo dia após receber autorização para sair do país por conta própria, a chamada saída voluntária. "Lame recebeu autorização de saída voluntária em 6 de junho, e desde então deixou os EUA", disse o órgão.

Khaby Lame é embaixador da Boa Vontade da Unicef e ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A detenção do influencer aconteceu em meio a uma política anti-imigração do governo de Donald Trump, que tem promovido a deportação em massa e multado imigrantes em situação irregular.

Cantor da banda Desejo de Menina é preso após show em João Pessoa

O cantor Lenno Ferreira, que é o vocalista da banda Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo, 1º, em João Pessoa. A prisão dele aconteceu logo depois de um show do grupo. De acordo com o site G1, o artista foi preso pela Polícia Militar por causa de um mandado expedido pela Justiça de Pernambuco.

A detenção aconteceu por causa de um acidente de trânsito que aconteceu no início de maio. Agora, ele será transferido para Pernambuco. Por enquanto, a equipe da banda não se pronunciou sobre a prisão. Nas redes sociais, o cantor apenas mostrou imagens do show que aconteceu na noite de sábado, 31. Saiba mais!

