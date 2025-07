Key Alves relata principais mudanças no corpo durante primeira gravidez

Grávida do primeiro filho, a ex-BBB Key Alves listou algumas mudanças em seu corpo além do ganho de peso: 'Até agora'

Key Alves tem compartilhado com o público cada detalhe de sua nova fase de vida: a maternidade! A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23 está à espera de seu primeiro filho com o namorado, o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Na noite de quarta-feira, 16, Key usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito das mudanças observadas em seu corpo até o momento. A atleta ainda aproveitou o momento para revelar quantos quilos ganhou desde que descobriu a gestação.

A famosa publicou uma foto em frente ao espelho mostrando o tamanho da barriguinha e listou as principais mudanças: " Até agora mudou: engordei 5 kg, nariz inchou, espinhas, manchas na pele, pé e mão inchados, sono, fome, mudanças de humor e memória péssima ", declarou ela na legenda.

Ao longo do bate-papo descontraído com os seguidores, Key Alves explicou que ainda não decidiu se o bebê nascerá no Brasil ou nos Estados Unidos, onde ela reside atualmente. " Tenho visto trabalhista, é um visto diferente de turismo. Eu posso morar lá até certo tempo. Eu praticamente vivo lá há 6 meses, tenho todos os documentos ", disse.

" Mas não sei se vou ter o neném lá ou não. O neném está para nascer entre 29 de dezembro e 10 de janeiro [de 2026]. Essa data, teoricamente, eu tenho que estar lá nos Estados Unidos. Não tem como eu sair fugindo. Tenho o direito de ter o meu filho nos Estados Unidos ", completou Key Alves, rebatendo críticas por sua possível escolha no futuro.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em uma publicação no Instagram, a atleta compartilhou um vídeo especial e escreveu: "Eu e seu, seu e meu nosso amor…. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3!!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família."

