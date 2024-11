Kênia Bárbara dá lição ao falar sobre sonho ainda não realizado: ‘Insistir e não desanimar’

Em entrevista à Revista CARAS, Kênia Bárbara, a Joana da série Os Outros, também fala de sua primeira personagem em novelas, a vilã Lucília Gouveia de Amor Perfeito

Encantada pelo universo artístico, Kênia Bárbara (33) vai trilhando seu caminho de novas oportunidades e conquistando importantes papéis, como a Joana – um dos destaques da nova temporada de Os Outros, série do Globoplay. Em entrevista à Revista CARAS, a artista afirma que viver esse crescimento demandou muita dedicação e confessa que ainda não realizou seu principal sonho como atriz. “Insistir e não desanimar”, reforça.

Aos 8 anos, Kênia estrelou sua primeira peça de teatro e também iniciou aulas de balé, instrumentos, canto e pintura. Ela ainda é compositora e poeta. "Viver esse crescimento demandou muito trabalho, muita dedicação e muita confiança em mim mesma e no processo", diz a famosa. “Desde muito novinha já era incentivada pelos meus pais a aprender novas coisas e desenvolver novas habilidades. Essas artes me completam, me salvam. Escrever e compor é a elaboração de tudo o que passa na minha cabeça. É meu diário a céu aberto”, explica a estrela, também formada em Psicologia.

“A observação do comportamento humano ajuda na construção da personagem”, completa. Além de Os Outros, Kênia também brilhou em Amor Perfeito, novela das seis da TV Globo, encerrada no ano passado. Na trama escrita por Duca Rachid (62), Julio Fischer (64) e Elísio Lopes Jr. (48), ela deu vida a vilã Lucília Gouveia. “Ter minha primeira personagem fixa me trouxe mais confiança”, festeja a atriz e cantora, que sonha alto para o futuro.

“O maior desafio é insistir e não desanimar. São mais de 20 anos de carreira, ainda não cheguei aonde quero chegar, mas sigo no meu propósito, obstinada. Quero ser feliz”, conclui a artista.

