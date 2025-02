Kelzy Ecard relembra luta contra o câncer de mama: ‘Senti medo, tristeza e raiva’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Kelzy Ecard relembra luta contra o câncer e detalha espetáculo que celebra a obra de Chico Buarque de Hollanda

Com a peça Meu Caro Amigo, em cartaz até o dia 25 no Sesi Centro, no Rio de Janeiro, a atriz Kelzy Ecard (60) celebra a obra de Chico Buarque de Hollanda (80), um dos maiores nomes da música brasileira e de quem é muito fã. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista dá detalhes sobre o monólogo que também passeia pela história do País nos últimos 60 anos, fala sobre sua paixão por novelas e relembra luta contra um câncer de mama, diagnosticado em dezembro de 2022. “Senti medo, tristeza e raiva”, confessa.

Visto por mais de 20 mil espectadores, o monólogo musical retorna aos palcos cariocas depois de 15 anos de sua estreia, em versão atualizada. O espetáculo – idealizado por Kelzy e com texto de Felipe Barenco – conta a vida de Norma, uma professora de história de 50 anos, que é uma fã apaixonada de Chico. Ela divide com o público suas memórias familiares e lembranças do grande amor de sua vida.

Vinte e uma músicas do cantor e compositor integram a produção, das quais dez são cantadas ao vivo e as demais aparecem em gravações. O pianista João Bittencourt escolta a artista. A direção musical é de Marcelo Alonso Neves.

“Trabalhamos com a ideia de compartilhamento de memórias pela música e, nesse caso, através da obra de um dos maiores artistas brasileiros”, ressalta Kelzy. “Sou muito fã do Chico, desde minha adolescência. A ideia do espetáculo, inclusive, é minha. Ouvia muito Chico enquanto estava fazendo um outro trabalho solo meu, e tive essa inspiração. Eu vi Chico pessoalmente, fora os shows, duas vezes, em peças que estava trabalhando”, completa.

A atriz detalha esses dois momentos especiais. “Na primeira vez, eu era cenógrafa assistente. Na segunda, ele veio me cumprimentar com muito entusiasmo e carinho. Foi um abraço longo. Meus colegas de elenco ficaram implicando comigo, dizendo que eu não queria largar ele de jeito nenhum; mas na verdade, ele quem não me largou (risos). Tive a oportunidade de conversar um pouco com ele nesse dia, mas a emoção atrapalhou um pouco (risos)”, conta.

A personagem do monólogo, cuja direção é de Joana Lebreiro, fala muito da relação com o pai. E Kelzy, que perdeu o seu há alguns anos, se sente muito comovida em cena, pela falta que ele faz em sua vida. “Meu pai foi – e é – extraordinário. Um homem incomum, fora do seu tempo. Amoroso, inteligente, divertido, generoso (...) Não era um pai típico da minha geração. Era muito diferente, inclusive, do pai que a gente retrata na peça. Sinto sua falta todos os dias, mesmo depois de cinco anos de sua partida”, confessa.

CÂNCER DE MAMA

Em 2022, Kelzy Ecard foi surpreendida com um diagnóstico de câncer de mama. Ela lutou bravamente e foi curada em 2024. A atriz relembra o momento difícil que precisou enfrentar. “Senti medo, tristeza, raiva, um monte de sentimentos intensos. Fiz tudo o que os meus médicos maravilhosos – sem eles não estaria aqui – me recomendaram, e procurei lidar com a perspectiva de cura, não com a doença, se é que isso faz sentido. Meu filho estava enfrentando um processo muito difícil, necessitando de muitos cuidados, creio que isso foi o meu motor, minha maior fonte de força”, diz.

A artista reforça que também teve a sorte de ter acesso ao tratamento, amigos e família a apoiando, e por ter reagido muito bem ao tratamento. “É muito dura essa doença. Ainda hoje, mesmo com todo avanço da medicina nessa área, os tratamentos são pesados. Muitas vezes, impedem que consiga viver a sua vida normalmente. Os efeitos colaterais são duros e o estigma sobre ela ainda é imenso. Muita gente se afasta, inclusive. A ciência avançou muito nessa área, muito! Os tratamentos estão cada vez melhores e o diagnóstico precoce continua sendo um forte aliado. Eu descobri um pouco avançado já, negligenciei os sinais por alguns motivos e acabei tendo que fazer um tratamento bem difícil, pesado e agressivo”, fala.

Enquanto lutava pela vida, Kelzy perdia um irmão, que descobriu um tumor cerebral. “Durante o processo do tratamento do meu filho e o meu, eu tive a meu lado, incansavelmente, meu irmão Ralfe e minha cunhada Andreia. Infelizmente, no final do meu tratamento, ele descobriu um tumor cerebral intratável e veio a falecer em 45 dias. Foi uma dor terrível, achei que não ia aguentar. Se não fosse meu filho Pedro, minha família e o apoio incansável de alguns amores da minha vida, não teria conseguido. Algumas ‘manas’ foram – e são fundamentais – em todo esse processo e gostaria de citá-las: A Andreia, Simone, Marina e Soraya, lindas!”, destaca.

‘CADA MOMENTO IMPORTA’

Ainda sobre o câncer, a atriz conta que continua se cuidando. “Não posso dizer ainda que estou curada. Tem todo um processo de tempo em remissão para isso, mas não tenho nada no momento e estou me cuidando muito para continuar assim. Passei a valorizar ainda mais a minha vida, minha saúde, a família, os amigos, meu ofício (...) Percebi que realmente cada momento importa. A gente não tem controle sobre quase nada, mas cuidar do que eu posso cuidar enquanto ainda estou aqui é meu mantra”, frisa.

PAIXÃO POR NOVELAS

Kelzy Ecard tem uma trajetória de sucesso. Na televisão, deu vida a personagens como Nice em Segundo Sol (2018) e Deca, em Todas as Flores (2022-2023). Sobre este último trabalho, a atriz fala com carinho. “Todas as Flores foi muito importante pra mim! Estava em um momento bem difícil da minha vida pessoal, e fui acolhida com muito amor por toda a equipe da novela, com quem tinha trabalhado em Éramos Seis. A novela foi um marco, um texto incrível do João Emanuel Carneiro, uma direção impecável do Carlinhos e um elenco fantástico. Fiz grandes amigos ali. Minha personagem despertou muita compaixão e torcida por ela. Foi lindo de ver! Uma experiência inesquecível!”, celebra.

Questionada se sente vontade de voltar para a TV, ela entrega: “Eu amo fazer TV! Passei anos da minha vida rejeitando essa ideia: Não queria, não gostava; e quando tive a oportunidade de fazer uma boa personagem – a Nice, em Segundo Sol – acabei me apaixonando. Tem muita gente incrível fazendo TV no Brasil! Eu gravei Dona Beja, depois de Todas as Flores, assim que acabei o meu tratamento e foi incrível! Estou esperando o lançamento da novela”.

Kelzy ainda comenta sobre as atuais novelas e as participações de influenciadores digitais nas tramas. “Não consigo acompanhar com frequência, porque estou trabalhando muito, mas sempre procuro ver o que está sendo feito. Acho maravilhosa a entrada das plataformas de streaming nesse mercado, amplia, diversifica e possibilita novos voos. Acredito na importantância do estudo, da preparação para o ofício. Lidar com construção de personagens, com contar as histórias, requer conhecimento e prática. Estudar, estudar, estudar! É a melhor profissão do mundo! (risos) Mas requer muita, muita dedicação. Se a pessoa se dispuser a isso, lindo, creio que será sempre bem-vinda!”, pontua.

MAIS SOBRE MEU CARO AMIGO

A nova temporada do espetáculo Meu Caro Amigo tem lotado as sessões no Rio. E Kelzy Ecard celebra: “Está sendo uma temporada linda, comovente! O público abraçou o espetáculo muito rapidamente! O boca-a-boca mais eficiente que já vi! Uma coisa que tenho ouvido muito é ‘há muito tempo não me emocionava tanto com uma peça de teatro!’”.

Por enquanto, a produção segue no Rio de Janeiro, segundo a atriz. “Estamos com compromisso pelo Rio. Assim que terminar a temporada no Sesi Centro, que vai até o dia 25 de fevereiro, às segundas e terças-feiras, às 19h, teremos uma mini-temporada no Teatro da UFF, em Niterói. Depois, seguimos para o Solar de Botafogo, nosso parceiro nessa remontagem, e uma temporada de duas semanas no Sesi Jacarepaguá. Sonhamos com uma temporada em São Paulo e voltar a circular com a peça. Quero fazer Meu Caro Amigo por esse mundão afora!”, finaliza.

