Kelly Key revela que sofreu com perda de bebê: 'Ferida invisível'

Mãe de três, cantora Kelly Key revela que já perdeu bebê após sofrer aborto espontâneo; cantora desabafou sobre sentimento

A cantora Kelly Key relembrou a dor que sentiu ao saber que havia perdido um bebê. Após nos últimos dias, Lexa anunciar a partida de sua filha depois de três dias do nascimento, a loira, que hoje em dia é mãe de três, falou sobre o que sentiu ao sofrer um aborto espontâneo em 2016.

Mostrando fotos grávida e ao lado de sua família, a famosa refletiu sobre a partida de um bebê. "A dor de uma mãe é a dor de todas nós. Algumas de nós já viveram o silêncio onde deveria haver choro, a saudade onde deveria haver colo", começou dizendo.



"O luto materno é uma ferida invisível, mas que nos transforma para sempre. E mesmo que a dor nunca desapareça completamente, Deus tem o poder de transformar sofrimento em força, lágrimas em propósito. Se você já viveu essa dor, saiba: você não está sozinha", declarou ao escrever mais reflexões nas fotos postadas.

Casada com o empresário angolano, Mico Freitas, Kelly Key tem três filhos: Suzanna Freitas, de 24 anos, de seu relacionamento com o cantor Latino e dois meninos do casamento atual, Vitor Freitas, de 20 anos, e Arthur, de oito.

Kelly Key reflete sobre diagnóstico de doença autoimune

Kelly Key, diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que provoca manchas avermelhadas na pele , usou as redes sociais para refletir sobre sua condição de saúde no dia mundial da doença autoinflamatória crônica.

"Eu tenho psoríase, já ouviu falar dela? (...) Estarei com o médico especialista Ricardo Romiti para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos. Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa", pontuou. Saiba mais!

