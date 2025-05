Kelly Key faz reflexão sobre maternidade e autocuidado: 'Não é egoísmo'

Em suas redes sociais, Kelly Key aproveitou a proximidade do Dia das Mães e fez uma importante reflexão sobre maternidade e autocuidado

Nesta terça-feira, 6, Kelly Key aproveitou a proximidade do Dia das Mães, que acontece no próximo domingo, 11, para fazer uma importante reflexão. A cantora comentou sobre o fato de muitas mães se esquecerem de cuidar de si próprias para cuidar dos filhos.

Mãe de Suzanna Freitas, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com Latino, de Jaime Vitor, de 20 anos, e de Arthur, de oito anos, frutos do atual casamento com Mico Freitas, Kelly sempre mostrou a sua rotina fitness com exercícios e alimentação regrada.

"Musa, você não precisa abrir mão de você para ser uma boa mãe. Aliás, quanto mais você se cuida, mais presente e inteira você consegue ser. Treinar não é sobre estética, é sobre energia. Comer bem não é sobre padrão, é sobre saúde. Se priorizar não é egoísmo, é necessidade. A sua saúde também é importante. Seus sonhos, sua autoestima, sua paz. Você não precisa escolher entre ser mãe ou ser você.

Você pode — e merece — ser as duas coisas", escreveu ela.

Em seguida, Kelly deu uma dica para as mães. "Dica de mãe para mãe. Aqueles 30 minutos que você separa para treinar não são egoísmo, são autocuidado. Quando você se cuida, tem mais energia, mais paciência e até mais alegria de viver. Treinar não rouba seu tempo com eles, multiplica a sua presença. Você se sente mais disposta, mais feliz e mais conectada. Priorize-se. Você também importa e seus filhos ganham muito com isso. Musa, repara só. Nos dias em que você treina parece que tudo flui melhor, né? Mais paciência, menos estresse, mais disposição. Seu corpo sente, sua mente agradece e sua família percebe a diferença. Continue, vale a pena por você e por todos que você ama", afirmou.

Mãe de pet

Em suas redes sociais, Kelly Key sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Recentemente, a cantora postou várias fotos em que aparece com sua calopsita de estimação e celebrou os quatro meses do animalzinho, com muito amor.

"Minha pequenina hoje completa quatro meses. Nossa Gibi! Resolvi postar um albinho de recordações de quando ela chegou e as primeiras semanas com a gente", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Que amor", escreveu uma internauta. "É muito linda! É um amor inexplicável", disse outra. "Que fofura, eu tenho três", contou uma terceira seguidora.

