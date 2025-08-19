Kell Smith confessa influência de diagnóstico na alimentação: 'Diferença na minha vida'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Kell Smith abre a intimidade ao revelar influência do diagnóstico na alimentação

Para Kell Smith (32), o diagnóstico de autismo chegou para trazer compreensão e acolhimento —sentimentos que transmite para seu público através de suas músicas. Para além da arte, o quadro também teve impacto na sua alimentação.

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Kell Smith compartilha como a alimentação vegana e o uso da biomassa de banana verde transformaram sua vida, melhorando o foco, a percepção do corpo e as crises ligadas à neurodivergência.

Kell revela que começou a acompanhar alguns estudos que apontavam a relação da alimentação nos diagnósticos de pessoas neurodivergentes, por isso, optou por alimentos vegetais e notou uma grande diferença em sua vida.

"Eu comecei a descobrir a alimentação vegana e uma alimentação mais natural. Fez toda a diferença na minha vida. Eu já tinha lido alguns estudos que falam dessa relação da nossa alimentação com a neurodivergência, comecei a consumir mais alimentos vegetais e a primeira coisa que eu senti foi no foco, mudou completamente. É realmente sobre se nutrir e não só se alimentar", declara.

Filha de missionários, nascida na capital de São Paulo. Até o ano de 2014 a música ocupava um lugar bonito na vida de Kell, mas não o de protagonismo. O contato era dentro da igreja, como uma boa ouvinte dos seus LPs, ou ao cantar para os amigos.

Foi quando em uma conversa que mudaria tudo para sempre, o pai de Kell fez a artista refletir sobre o quanto estamos verdadeiramente dispostos a ser útil pra quem a gente não sabe o nome, não sabe a história. E como a música cumpre esse papel de conexão, transformação e amor.

