  Kell Smith confessa influência de diagnóstico na alimentação: 'Diferença na minha vida'
Atualidades / UAU!

Kell Smith confessa influência de diagnóstico na alimentação: 'Diferença na minha vida'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Kell Smith abre a intimidade ao revelar influência do diagnóstico na alimentação

Felipe França e Paula Santos
Felipe França e Paula Santos
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 16h40

Kell Smith compartilha como a alimentação vegana e o uso da biomassa de banana verde transformaram sua vida - Foto: Reprodução/CARAS TV
Kell Smith compartilha como a alimentação vegana e o uso da biomassa de banana verde transformaram sua vida - Foto: Reprodução/CARAS TV

Para Kell Smith (32), o diagnóstico de autismo chegou para trazer compreensão e acolhimento —sentimentos que transmite para seu público através de suas músicas. Para além da arte, o quadro também teve impacto na sua alimentação. 

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, Kell Smith compartilha como a alimentação vegana e o uso da biomassa de banana verde transformaram sua vida, melhorando o foco, a percepção do corpo e as crises ligadas à neurodivergência.

Kell revela que começou a acompanhar alguns estudos que apontavam a relação da alimentação nos diagnósticos de pessoas neurodivergentes, por isso, optou por alimentos vegetais e notou uma grande diferença em sua vida.

"Eu comecei a descobrir a alimentação vegana e uma alimentação mais natural. Fez toda a diferença na minha vida. Eu já tinha lido alguns estudos que falam dessa relação da nossa alimentação com a neurodivergência, comecei a consumir mais alimentos vegetais e a primeira coisa que eu senti foi no foco, mudou completamente. É realmente sobre se nutrir e não só se alimentar", declara. 

Saiba mais sobre a trajetória de Kell Smith

Filha de missionários, nascida na capital de São Paulo. Até o ano de 2014 a música ocupava um lugar bonito na vida de Kell, mas não o de protagonismo. O contato era dentro da igreja, como uma boa ouvinte dos seus LPs, ou ao cantar para os amigos.

Foi quando em uma conversa que mudaria tudo para sempre, o pai de Kell fez a artista refletir sobre o quanto estamos verdadeiramente dispostos a ser útil pra quem a gente não sabe o nome, não sabe a história. E como a música cumpre esse papel de conexão, transformação e amor.

Confira na integra à entrevista completa de Kell Smith ao Caipirando na CARAS TV:

Créditos: 

Apresentação: Paula Santos (@paulasantos.ribeiro)
Convidado: Kell Smith (@kellsmith)
Direção|Imagem: Vinicius Vellys (@viniciusvellys)
Ass. direção: Daniele Marques (@dani¬_marquesvm)
Captação Som: Mattheus Aquino (@aquinomattheus)
2º ass. Direção: Bruno Ferreira (@bruno8352024)
Make / Hair: - Anderson Bruno (@andersonbrunoheirmakeup)
Stylist: Priscilla Nevares (@priscillanevares)
Assistente de produção: Néia Moreira (@erineiamoreira)
Edição de vídeo: Mansur de Carvalho
Pós Produção: Deborah Costa
Logística: Peres (@rperesmoreira)
Locação: Fazendinha Terra Ágape (@terraagape)
Colaboradoras: Nice | Dayana
Kell Smith veste: @‌useocari

Direção geral: Monica Biude (@monicabiude)

Realização:
V7 Filmes & Entretenimento - @‌v7filmes

Felipe França e Paula Santos

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

