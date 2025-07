Kayky Brito exibe tanquinho e revela segredo simples para boa forma

Recuperado de atropelamento, o ator Kayky Brito surpreende seguidores do Instagram na quinta-feira, 10, com físico em forma

Nesta sexta-feira, 11,Kayky Brito, de 36 anos, publicou uma selfie no espelho que chamou a atenção dos seguidores. A imagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, mostrou a boa forma física do ator, com destaque para o abdômen trincado.

Brincando com o próprio visual, ele legendou a foto com a pergunta: “Devo parar de tomar bomba?”. Na sequência, esclareceu: “Tô zoando. O segredo é: todo dia um pouco.”

O post foi nos Stories, com seguidores elogiando a dedicação de Kayky à rotina de treinos. "Gato demais", comentou uma conta de fã clube do ator.

Ator retoma rotina após grave acidente

Além do destaque para o físico, a publicação também marcou mais uma etapa da recuperação do ator, que foi atropelado em setembro de 2023. Kayky ficou internado por 27 dias, com múltiplos traumas, mas conseguiu se recuperar ao longo dos meses com acompanhamento médico e fisioterapia.

Desde então, ele vem retomando as atividades aos poucos. Isso inclui os treinos físicos que hoje compartilha em suas redes.

Reprodução/Instagram

Kayky voltou também à vida profissional. No final de 2024, ele teve o primeiro trabalho na TV após o grave acidente, com participação na novela 'Família É Tudo', da TV Globo. Recentemente, também gravou o filme A caipora, em que vive o protagonista Douglas.

Na ocasião em que ele participou da novela da Globo, a atriz Sthefany Brito, sua irmã, ficou bastante emocionada e comentou sobre o momento nas redes: "Que emoção ver essa cena! Ver ele ali na TV, de volta trabalhando com o que ama, é muito mais do que se fosse qualquer coisa pra mim! Tenho certeza que é só o começo de tudo incrível que Deus tem reservado pra você!", escreveu.

O ator é pai de Kael, que nasceu em dezembro de 2021 e hoje tem três anos. O menino costuma aparecer em publicações familiares do ator. Ele vive com a mãe e os irmãos mais velhos, filhos de outro relacionamento da mãe.

