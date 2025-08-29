Karoline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira

Climão na web! Atual e ex-mulher de Léo Pereira entram em atrito na internet após ele ser intimado na justiça. Veja o que elas falaram

As influenciadoras digitais Karoline Lima e Tainá Militão trocaram farpas na internet nesta sexta-feira, 29, por causa de Léo Pereira. As duas deram suas versões e defenderam opiniões diferentes sobre uma intimação que ele recebeu da justiça do Rio de Janeiro.

Karoline, que é a atual namorada de Léo, defendeu o amado e fez acusações contra a ex dele. Por sua vez, Tainá, que é ex-mulher dele e mãe dos filhos, rebateu as acusações e defendeu sua opinião.

Karoline disse que Léo teria ido à justiça por causa de um pagamento de um valor para Tainá e que não teria relação com a pensão alimentícia dos filhos. Porém, Tainá desmentiu e disse que o ex-marido foi procurado pela justiça para pagar a pensão alimentícia e fez o pagamento dentro do prazo determinado.

Confira abaixo o que cada uma delas falou sobre o caso:

O relato de Karoline Lima

Karoline Lima foi a primeira a aparecer na internet para falar sobre o caso. Ela defendeu o namorado e fez acusações. "Deixa eu falar umas verdades para vocês. Desde ontem está saindo na internet que o Leonardo não está pagando a pensão das crianças e corre o risco de ser preso. Mas sabe o que é de verdade que está acontecendo? A bonita está cobrando as mensalidades da faculdade de medicina dela, que ela abandonou. Ela está cobrando do Leonardo o pagamento das mensalidades de uma faculdade que ela abandonou, que ela não faz. Faz um ano que ela entrou com este processo na justiça, mas a justiça do Brasil, do Rio de Janeiro, é extremamente lenta. Até ontem, ele não sabia da existência desse processo. Ontem ele estava em uma audiência quando chegou também o oficial de justiça para intimar o Leonardo a fazer o pagamento dessas mensalidades da faculdade que ela abandonou”, disse ela.

E completou: "Chegando lá, ele informou para ele que ele teria que pagar em 72 horas ou comprovar que já tinha sido pago na época essas mensalidades com pena de prisão caso ele não faça isso. O que ninguém conta é que o Leonardo e ela nunca foram casados, nunca tiveram tipo de papel assinado na justiça. Mas como eles tiveram relacionamento muito longo e conviveram juntos por muito tempo, ela tem sim direito a metade de tudo dele. E foi o que ele fez. Leonardo deu metade de todo o patrimônio dele para ela, sem estresse na justiça. Eu lembro o dia em que ele chegou e disse que tinha feito isso porque não queria mais estresse, queria ficar em paz para ela seguir a vida dela e ele seguir a vida dele. E foi o que ele fez. E mesmo depois disso, ela entrou na justiça pedindo ainda mais, o pagamento dessa faculdade dela, que ela abandonou”.

Ela ainda disse: "Por que não conta a verdade? A verdade é essa que eu estou contando para vocês. A única coisa que tem em aberto em relação às crianças não é pensão, foi de uma vez que Leonardo fez um pagamento que ela deveria ter feito, porque ela recebe a pensão e deve destinar os pagamentos aos interessados. Ela deixou de fazer, Leonardo recebeu uma mensagem dizendo que estava em aberto e pagou. Na pensão seguinte, ele descontou o que havia sido pago. Tem alguma coisa de errado nisso?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A versão de Tainá Militão

Logo depois da repercussão do depoimento de Karoline Lima, Tainá Militão apareceu na internet para se defender das acusações. "Tem coisas que são muito previsíveis, eu não choco mais com nada. Eu não vim aqui para discutir com quem fala asneira, até porque assim como eu não preciso do meu marido para me defender, o pai dos meus filhos não deveria se esconder atrás de narrativas mentirosas contadas por quem não sabe 1% da história ou não viveu uma história. Eu sempre revidei com silêncio porque eu acredito que a vida pessoal em paz vale muito mais do que os likes que a gente recebe na internet. Mas agora deu. Infelizmente eu vou ter que abrir a minha boca, vamos parar de mentiras com meu nome. Vamos falar a verdade”, afirmou.

Ela disse que o pagamento foi feito no prazo da justiça. "Aqui está a prova de que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças. até porque, se ele não estivesse devendo, não tinha porque ele ter pago hoje, porque ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento senão seria preso. E ele fez. Eu não sei que sonho você teve que você está falando de faculdade. Processo nenhum e juiz nenhum designou faculdade para mim, o que foi designado foi o valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar em um determinado tempo no mercado de trabalho. O que eu fosse fazer com o dinheiro era problema meu, não estava escrito faculdade e nem nada. Eu não vim aqui na internet para brigar ou qualquer coisa que atingisse a imagem dos meus filhos, muito pelo contrário. Esse processo que eu entrei já corre há muito tempo. Se eu fosse explanar alguma coisa, eu já teria colocado há muito tempo, não só agora”, afirmou.

Por fim, ela disse que não usou o cartão de crédito do marido e apenas usou um cartão da conta conjunta deles enquanto o processo de divisão de bens não tinha sido definido. "Não sei se você sabe, mas quando a gente é casado, a gente pode abrir conta conjunta. Está aqui a foto do cartão que eu gastei. Esse cartão era meu, estava no meu nome. Nessa época não havia separação de bens, não havia pensão fixada pelo juiz. Então, portanto, tudo o que tínhamos era nosso, não tínhamos separado nada, nem casa, nem carro, nem dinheiro. As milhas também eram minhas, porque o cartão era da conta conjunta que acumulava as milhas. Então eu também gastava do meu cartão de crédito e também acumulava as milhas do meu cartão de crédito”, declarou.