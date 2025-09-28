Karoline Lima abre o jogo sobre separação: ‘Prometi para mim mesma’

Recém-separada de Léo Pereira, Karoline Lima revela como quer lidar com a separação nas redes sociais e diz o que não vai fazer publicamente

A influenciadora digital Karoline Lima se pronunciou sobre como vai lidar com o fim do namoro com o jogador de futebol Léo Pereira em sua vida pública na internet. Em um depoimento, ela contou que não quer aparecer abatida na web e que resolveu mudar a sua postura na forma como se recupera de uma separação.

“Eu vou pagar de superada pra quê? Na real, eu estou vivendo o que eu acho que tenho que estar vivendo. Dessa vez, eu prometi para mim mesma que não iria fazer as coisas que eu sempre fiz. Eu não vou aparecer aqui chorando as pitangas, com cara de sofrida, desarrumada, com raiva ou fazendo exposed (exposição). Não vou! Foi, foi! O que depender de mim, acabou. Não vou mais citar nomes. Para mim, chega@ Se vocês estão incomodados em me ver bem, então estão aqui só pela fofoca“, disse ela.

E completou: “Então, a gente tem que aprender a ver o lado bom das coisas também. O lado bom dos problemas, o lado bom das situações chatas. A gente pode sair maior disso tudo“.

Relembre o anúncio da separação

O fim do namoro da influenciadora digital Karoline Lima e do jogador de futebol Léo Pereira foi anunciado em 26 de setembro de 2025 na internet. O término foi confirmado pelo colunista Lucas Pasin, do site Metrópoles, que compartilhou uma declaração dela sobre a separação.

Ela disse que está bem e não tem nada a mais para comentar. Ela apenas confirmou que o namoro chegou ao fim. Inclusive, Karoline já apagou as fotos com o ex do seu feed no Instagram.

Karoline e Léo começaram a namorar no segundo semestre de 2023 após se conhecerem por meio de amigos em comum.

Vale lembrar que Karoline e Léo são ex-namorados de outro casal famoso. Ela já viveu um relacionamento com Éder Militão e ele já se relacionou com Tainá Militão. Hoje em dia, Éder e Tainá estão casados.

