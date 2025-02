Karine Carrijo e Thiago Lima descobrem o sexo de gêmeos em chá revelação

A influencer Karine Carrijo, que anunciou uma nova gravidez após perder o filho durante a gestação, descobre o sexo de gêmeos, com o marido, o músico Thiago Lima

A influencer Karine Carrijo e o marido, o músico Thiago Lima, descobriram o sexo dos gêmeos da segunda gestação da jovem durante o Chá Revelação do casal, realizado nesta segunda-feira, 17. Na ocasião, foi anunciado de que os dois serão pais de um menino e uma menina, cujos nomes serão Isaac e Isabel. O casal ficou conhecido após Karine compartilhar um forte relato sobre a morte do primogênito, Levi, aos nove meses de gestação.

Confira, abaixo, o momento:

O casal não entrou em detalhes sobre qual foi a causa da morte do bebê. Mas estavam na contagem regressiva para o nascimento dele. Inclusive, Karine mostrava os detalhes da preparação para a chegada do pequeno nas redes sociais.

Em um comunicado oficial, o casal apenas informou que o bebê faleceu no dia 29 de janeiro. " É com grande pesar que compartilhamentos a notícia do falecimento do Levi, nesta manhã de segunda-feira, 29/01. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso e solicitamos respeito durante o período de luto" , escreveram.

Grávida de gêmeos

No último dia 29 de janeiro, Karine emocionou os seus mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram ao anunciar que estava grávida novamente. Na ocasião, ela noticiou que está grávida de gêmeos e, por meio de um vídeo publicado na rede, Carrijo comentou sobre a sua fé:

"Há um ano atrás, eu e a minha família passávamos pelo pior momento das nossas vidas. A partida do nosso filho Levi deixou um vazio tão profundo em nossa vida que parece impossível de ser preenchido. Foi um período em que nossa fé foi desafiada como nunca antes. Eu me perguntava porque deus tinha permitido isso, qual era o propósito no meio de tanta dor. Em meio ao caos, Deus se fez presente. Ele nos deu força para levantar da cama e colocou em nosso coração a promessa de que, apesar de tudo, viveríamos algo novo. Passamos a acreditar, mesmo sem entender, que tinha algo maior para nossa família”, afirmou. Confira!

