Karina Bacchi revela experiência inacreditável que a livrou de vício: 'No chão'

Karina Bacchi relata mal-estar súbito após consumo de álcool e resposta divina que a levou a romper com o antigo hábito

Nesta semana, a atriz Karina Bacchi dividiu com seus seguidores nas redes sociais uma experiência que transformou sua relação com a bebida alcoólica. Evangélica, ela revelou que, após um episódio marcante vivido pouco tempo após sua conversão ao protestantismo, decidiu parar de consumir álcool de vez.

Karina relatou que o episódio ocorreu durante uma semana marcada por fortes emoções: seu pai estava internado na UTI em estado grave, mas a família recebeu a notícia de que ele deixaria a unidade. Ao mesmo tempo, era o aniversário de sua mãe.

“Para celebrar, eu tomei duas taças de champanhe e eu passei tão mal que eu me vi caída no chão do meu banheiro, embaixo do chuveiro, pra tentar melhorar”, relatou a atriz. Ela afirmou que, apesar de nunca ter sentido mal-estar com bebida antes, aquele episódio despertou nela dúvidas e questionamentos a Deus sobre o motivo do seu mal-estar.

Decisão definitiva da atriz

Segundo ela, a resposta veio por meio de uma passagem bíblica do livro de Isaías 51, citada durante sua oração: “Portanto, escute isto, Jerusalém! Você que foi castigada e ficou embriagada, mas não de vinho! O Senhor Deus, o seu Deus e defensor, diz a você: ‘Eu já tirei da sua mão o cálice da minha ira. Você não beberá mais do cálice que faz cambalear. Eu o darei aos que maltrataram você, aqueles que disseram: ‘Fique deitada aí para nós passarmos!’ E você se deitou como se fosse o chão, como se fosse uma rua para eles passarem por cima.”

Karina disse que sentiu Deus lhe dar uma resposta direta. “Deus ouviu meu clamor e me respondeu. É assim que Ele faz com aqueles que o buscam, que procuram, que querem melhorar, que querem estar livres do pecado.”

A atriz afirmou que, naquele instante, sentiu um direcionamento divino para abandonar completamente o consumo de álcool, e escolheu seguir essa orientação: “Assim ele tem me livrado do pecado e do engano.”

