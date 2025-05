O ex-jogador de futebol Kaká surge em foto ao lado do filho de 16 anos, Luca Celico, na Alemanha; internautas reagem à semelhança entre pai e filho

Na noite deste sábado, 31, o ex-jogador de futebol Kaká, de 43 anos, publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto rara ao lado do primogênito, Luca Celico Leite, de 16 anos . O registro aconteceu após a final da Champions League, na Allianz Arena, Alemanha. A foto, inclusive, chamou a atenção dos fãs diante da semelhança entre pai e filho .

“Curtindo mais uma final do Champions League! Parabéns para PSG”, escreveu na legenda publicação ilustrada pela foto do jovem, que é fruto do antigo casamento do ex-craque com Carol Celico . Além dele, Kaká também é pai de Isabella, Esther e Sarah.

Confira, abaixo, o registro de pai e filho:

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "O filho do Kaká é mais parecido que o propio Kaká"; "O cara conseguiu criar um clone" e "O filho e a cópia do pai", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

No ano passado Luca Leite viralizou em um vídeo por mostrar a semelhança no estilo de jogo dele com o do pai.

Kaká celebra o aniversário da filha

Em abril, Kaká prestou uma homenagem especial à filha Isabella , que havia completado 14 anos de vida. Na ocasião, ele compartilhou uma foto em que aparece em um show ao lado da herdeira , fruto de seu antigo relacionamento com Carol Celico:

"23.04. Dia de celebrar a vida da minha Bella!!! Parabéns filha amada e querida! 14 anos, sim, o tempo passa voando, mas é com alegria e colecionando momentos inesquecíveis ao seu lado filha!!", começou.

"Que Deus continue te abençoando e você veja o amor e cuidado do Pai te guiando e guardando todos os dias da sua vida. Que a presença de Deus seja seu melhor presente sempre! Te amo muito. Feliz aniversário!!!", disse.

Kaká encerrou sua trajetória como atleta profissional em 2017, atuando pelo Orlando City, nos Estados Unidos.

