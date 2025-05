Kaká Diniz impressiona ao revelar valor do cachê de Simone Mendes

Kaká Diniz, marido e empresário de Simone Mendes, impressionou ao revelar o valor que a cantora cobra para realizar um show

Nesta semana, Kaká Diniz, marido e empresário de Simone Mendes, participou do podcast Pela Fechadura e impressionou ao revelar quanto a cantora cobra para realizar um show.

A revelação aconteceu após o apresentador sugerir que o cachê da artista deveria ser em torno de R$ 500 mil. "Um pouquinho mais. Hoje, o cachê mínimo da Simone é de R$ 750 mil. Até um Réveillon, que custa mais de R$ 1,7 milhão", contou Kaká.

Além disso, o empresário reforçou que está tudo previsto em contrato. "A Simone vai chegar lá com o avião dela, a banda dela, com logística. O transporte é com ela, o hotel é com ela, está incluso. Se o evento for só com a Simone, as vezes ela leva o led dela, a luz dela porque a Simone tem o cenário do show dela. Para o show ser completo, precisa montar o led da forma dela. Ou o cara monta, ou a gente leva e monta o nosso".

Sobre os pedidos da artista, Kaká afirmou que Simone não faz questão de camarim e que não costuma pedir muitas extravagâncias. "Ela gosta do arrozinho dela com carne lá para comer, às vezes um sushi. Às vezes, nem come", admitiu.

Desabafo

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz fez um novo desabafo nas redes sociais após ver os ataques contra sua esposa em grupos na web. Ele disse que, após seu primeiro vídeo, as mensagens negativas aumentaram e ele vai processar os responsáveis.

"Continuem postando, a conta só está aumentando, a quantidade de pessoas só está aumentando. Eu achava que tinha só 14, e não, já passou de 30. Continuem escrevendo em grupinhos, abram novos grupos como fizeram, com medo, e as pessoas que estão nos novos grupos continuem mandando", disse ele.

E completou: "Agora eu tenho mais de 300, são mais de 300 prints, podem ir mandando. Vocês estão ferrados, todo mundo está ferrado, vão pagar cada palavra dita contra a minha família [...]. Todos que vão cair, vão servir de lição para várias outras pessoas. Todos. Continuem postando [...]. Simone o quê? Simone me dá dinheiro, é? Deixa eu te falar uma coisa. Simone, nesses três últimos anos, de tudo que eu fiz para ela, o meu trabalho gerou, ela ganhou cem vezes mais do que a vida toda cantando".

Então, ele disse que vai procurar seus direitos. "Eu faço questão. Esse dinheiro eu gasto com os advogados, para poder ferrar cada um de vocês e vocês terem o que merecem. Vocês estão fazendo o meu entretenimento do feriado. Continue. Durmam com a cabecinha em paz, que vai chegar a hora que vão dar uma batidinha na porta. De madrugada. E aí vocês vão ter que se explicar. De cada coisa. Isso aí que vocês estão lendo é o mínimo. É um detalhezinho. É uma das coisas que acontece. Mas tem coisa pesada da minha filha. Tem coisa pesada do meu filho. Tem coisa pesada da minha esposa. Vão anotando cada detalhe. Eu vou me dedicar a isso", finalizou.

Leia também: Simone Mendes abraça nova fase e confessa: 'Não sabia muito bem onde queria chegar'