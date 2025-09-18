Justin Bieber compartilha fotos com Hailey em meio a rumores sobre casamento

Justin Bieber, de 31 anos, atualizou o Instagram nesta quarta-feira, 17, com uma série de fotos. Entre elas, um breve registro ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, de 28 anos, chamou atenção dos fãs. A publicação veio após rumores envolvendo o relacionamento do casal e supostas especulações sobre dependência química do cantor.

Juntos desde 2018, Justin e Hailey se casaram em 2019 e renovaram os votos em 2024, quando anunciaram a gravidez do primeiro filho. Em agosto do mesmo ano, nasceu Jack Blues Bieber.

Desde então, os dois compartilham poucos registros familiares, o que faz com que cada aparição nas redes sociais gere repercussão. Nos comentários, fãs deixaram mensagens como: “gente, ela é surreal de linda mesmo”, “meus pais” e “eu te entendo, também seria obcecada por ela (na verdade, já sou rsrs)”.

Justin Bieber e as polêmicas recentes

Nos últimos meses, Bieber tem feito postagens enigmáticas, citando sentimentos de “raiva” e “sensação de afogamento”, o que preocupou seus seguidores. Em diferentes ocasiões, ele também comentou sobre a convivência com a síndrome do impostor.

“Quando eu era criança, sempre me disseram para não odiar. Mas isso me fez sentir que eu não tinha permissão para sentir ódio, e por isso eu nunca contei a ninguém que já senti isso. Isso me fez sentir como se estivesse me afogando”, disse, em referência a reflexões que compartilhou ouvindo a música I Hate U, de SZA.

Em outro momento, relatou que se sente frequentemente “indigno” e “como uma fraude”. “As pessoas me disseram a vida toda: ‘Uau, Justin, você merece isso’. E eu, pessoalmente, sempre me senti indigno, como se fosse uma fraude”, escreveu em um longo desabafo sobre sua saúde mental.

O cantor também abordou questões de temperamento. Em uma publicação com fotos antigas, inclusive da infância, revelou: “Eu também tenho problemas de raiva, mas quero crescer e não reagir tanto, lamentável”.

Diante das especulações, a equipe de Bieber negou os rumores de uso de drogas pesadas. Em nota ao site TMZ, um porta-voz afirmou: “O último ano tem sido muito transformador para ele, já que encerrou várias amizades próximas e relações profissionais que já não lhe serviam mais. É exaustivo e lamentável, e mostra que, apesar da verdade óbvia, as pessoas continuam comprometidas em manter narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais.”

