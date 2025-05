Justin Bieber começa a seguir famosa brasileira nas redes sociais; saiba quem

O cantor Justin Bieber surpreende os fãs ao seguir o perfil de atriz brasileira em sua conta oficial; ele é casado com Hailey Bieber, filha de brasileira

O cantor canadense Justin Bieber, de 31 anos, passou a seguir, em sua conta oficial no Instagram, uma atriz brasileira. A artista em questão é Cecília Chancez, de 21 anos, que está atualmente no ar como Dara na novela Dona de Mim, da TV Globo. Além de chamar a atenção do astro pop, ela tem conquistado visibilidade desde que a trama das sete estreou, no dia 28 de abril.

Confira:

Justin Bieber começa a seguir atriz brasileira nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Justin Bieber é casado com Hailey Bieber, filha da designer brasileira Kennya Deodato e do ator norte-americano Stephen Baldwin. O astro, inclsuive, é o irmão de Alec Baldwin. A loira também é neta de brasileiros e seu avô é o pianista e arranjador Eumir Deodato.

Conheça Cecília Chancez

Cecília Chancez é atriz e cantora e estreou na atuação como protagonista na série Vicky e a Musa, do Globoplay. Na carreira artísitca, ela fez aulas de balé, sapateado, violão, violino e canto. Aém disso, a jovem estudou para ser astrofísica - tendo ganhado uma bolsa para estudar na Universidade de Dallas.

Na novela Dona de Mim, Chancez interpreta uma jovem que sonha em ter uma carreira como artista de trap em um universo predominado por homens. A jovem, que trabalha em uma padaria, é irmã de Marlon (Humberto Morais), protagonista na trama.

