Juliette revela conselho importante que recebeu de Padre Fábio de Melo

A cantora Juliette contou que um conselho inesquecível de Padre Fábio de Melo a ajuda em sua carreira até os dias de hoje

Dona de uma carreira de sucesso, Juliette segue colhendo bons frutos desde que venceu o BBB 21, da TV Globo. Em entrevista ao 'Flow Podcast', a cantora abriu o coração e revelou que um conselho recebido de Padre Fábio de Melo serviu de grande ajuda para construção de sua vida profissional.

De acordo com Juliette, a orientação do religioso aconteceu durante um momento em que ela precisava decidir com certa urgência se fechava ou não um contrato. O Padre, por sua vez, explicou que, qualquer demanda que exija um imediatismo, a resposta deve ser sempre 'não'.

"Eu estava agoniada para fechar um negócio e ele falou assim para mim: ‘Todas as vezes que você não tiver tempo para pensar, é não’ . Isso fez tanto sentido para mim. Se não tem escolha, é não. ‘É agora, pegar ou largar’. É não. Se você não tem poder de escolha, não é uma escolha. Isso faz muito sentido para mim", recordou a famosa.

Em seguida, Juliette brincou com o fato de ter perdido alguns trabalhos, mas ressaltou que não se arrepende de carregar o conselho de Padre Fábio de Melo para a vida. "Deixei de ganhar dinheiro, não estou andando de Porsche, não estou ostentando, mas estou com a consciência tranquila e com a carreira estabilizada", concluiu ela.

Juliette conta sobre o conselho que recebeu do Padre Fábio de Melo, que toda vez que ela receber uma proposta (pra vida), que precise responder de imediato e sem pensar, a resposta é NÃO.

pic.twitter.com/bLSwxwnjlp — Central Reality (@centralreality) May 8, 2025

Juliette pontua bem-estar como prioridade

Recentemente, Juliette falou abertamente sobre sua vida como figura pública e refletiu sobre a real necessidade de fama e dinheiro. A cantora, que alcançou a fama ao vencer o BBB 21, afirmou que poderia ter se lançado "sem nenhuma precaução nesse universo digital de cobrança e de alimentação desenfreada de conteúdo", mas preferiu adotar uma postura mais cuidadosa em suas decisões.

Juliette disse que compartilha os momentos com seu público, mas de forma mais controlada, priorizando seu bem-estar, mesmo que isso leve à diminuição de sua popularidade; confira mais detalhes!

Leia também: Juliette conta o que aconteceu após passar mal em show da Lady Gaga