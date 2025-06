Juliette rebate críticas por só ter relação com camisinha: 'Algo errado'

Após revelar que só faz sexo com o noivo com camisinha, Juliette rebate críticas por sua escolha e se diz em choque com a reação das pessoas

Em um episódio recente do Saia Justa, do GNT, a ex-BBB Juliette contou que só tem relação íntima com o noivo, Kaique Cerveny, usando camisinha. A cantora ainda comentou que relacionamentos anteriores terminaram por conta da condição imposta por ela, de usar preservativo.

Após fazer a revelação, a famosa acabou recebendo críticas de alguns internautas e se mostrou bastante surpresa com a reação das pessoas. No antigo Twitter, o X, ela se posicionou e mais uma vez compartilhou sua opinião sobre o uso de preservativos para evitar doenças.

"Em choque com alguns comentários. Quando a vida sexual do outro tem mais relevância que a mensagem de prevenção, vacinação e saúde pública… tem algo errado”, disse ela ao ver os comentários criticando sua postura na hora do sexo.

O HPV não tem cura, mas tem tratamento. Ele pode ficar anos sem se manifestar e aparecer depois. Por isso, a melhor forma de se proteger é a prevenção — e isso inclui a vacina. #SaiaJustaNoGNTpic.twitter.com/r5xBXrvaG8 — Acesso Juliette (@acessojuliette) June 26, 2025

Noivo de Juliette faz alerta após descobrir diagnóstico

Noivo de Juliette Freire, Kaique Cerveny enfrentou uma situação bastante delicada em sua saúde nas últimas semanas. O atleta de crossfit precisou ser internado em um hospital após sentir mal-estar e dores abdominais por dias seguidos.

A piora dos sintomas aconteceu mesmo no último fim de semana, durante um evento organizado por Juliette no Rio de Janeiro. " Aí eu não me senti nada bem. Comecei a sentir uma dor abdominal mais forte e a gente suspeitava de dengue até então ", explicou Kaique em entrevista ao 'gshow'.