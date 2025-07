Juliette lamenta assassinato de amiga: 'Era uma menina maravilhosa'

A cantora Juliette se pronunciou sobre a morte trágica de uma amiga de infância; jovem foi assassinada pelo ex-namorado

[ALERTA GATILHO: Este texto contém informações sensíveis sobre violência doméstica e feminicídio. Caso precise de ajuda, disque 180 ou 190 em caso de emergência]

A cantora Juliette usou as redes sociais na tarde de quinta-feira, 10, para falar sobre uma triste notícia envolvendo uma de suas amigas de infância, Clarissa Costa Gomes. A jovem enfermeira foi morta a facadas pelo ex-namorado em Fortaleza, Ceará.

Em seu perfil oficial, Juliette lamentou o crime bárbaro e contou que não conseguia parar de pensar na amiga. " Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Uma amiga, Clarissa, foi morta a facadas pelo namorado. Desde que eu recebi a notícia, estou o tempo inteiro me arrepiando, angustiada ", iniciou a campeã do BBB 21, da TV Globo.

"Eu convivi com a Clarissa, uma menina maravilhosa. Era o primeiro namorado dela. Uma menina estudiosa, educada, doce, enfermeira neonatal, cuidava dos bebezinhos. A gente nunca soube de absolutamente nada, se era um relacionamento tóxico, nunca teve um indício de violência. Simplesmente hoje, a gente acorda com a notícia ", continuou ela.

Em seguida, Juliette deixou um alerta ao público sobre a importância de denunciar qualquer tipo de violência: "Se você estiver em uma relação minimamente violenta, não permaneça. Peça ajuda. A gente queria muito que ela tivesse pedido ajuda, para conseguir evitar isso. A gente nunca viu nada do tipo [violência no relacionamento de Clarissa]. Se era, era muito escondido, e ela guardava muito", disse.

"Eu precisava falar sobre isso porque estava angustiada. Eu quero alertar todo mundo que está vivendo uma situação minimamente semelhante, não deixe isso acontecer, não é brincadeira. E deixar meu afeto a família", completou Juliette.

O acusado foi preso por policiais civis em um condomínio residencial e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por feminicídio.

Juliette falando sobre o falecimento de uma amiga que foi vítima de feminicídio, e fazendo um alerta as suas seguidoras:



“Se você tiver em uma relação minimamente violenta não permaneça, peça ajuda, a gente queria muito que ela tivesse pedido pra conseguir evitar isso.” 🥺 pic.twitter.com/pJgYHjds3s — Upload Juliette (@UploadJuliette) July 10, 2025

O retorno de Juliette à Globo

A cantora Juliette Freire (35) está de volta à Globo! Ela assinou contrato com o grupo de televisão e integra parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana (52), Erika Januza (40) e Bela Gil (37). Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB abraça esta nova fase na carreira e confessa a realização de um sonho: "A minha vida é assim".

Com seu jeito sincero, personalidade forte e coração acolhedor, Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e vencer o BBB 21! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, ela garante mostrar um lado ainda mais pessoal no Saia Justa; confira o bate-papo completo com a artista!

Leia também: Juliette revela condição que ela impôs e resultou em términos; saiba qual