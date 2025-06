Juliette Freire reage a dúvidas sobre diagnóstico do namorado

Namorado de Juliette Freire está internado e ela se pronuncia sobre dúvidas de como ele teria contraído uma doença

A cantora Juliette Freire voltou às redes sociais para esclarecer alguns rumores sobre a saúde do seu namorado, Kaique Cerveny, que foi internado em um hospital nesta semana. Ele está em fase de exames e os médicos suspeitam de hepatite A ou dengue.

Com isso, Juliette explicou que os fãs ficaram com dúvidas sobre como Kaique teria contraído hepatite A e ela resolveu explicar como a doença se espalha na população.

"Quando eu postei que Kaique estava com suspeita de Hepatite A, como as pessoas não sabem muito bem o que é isso e a forma que é você pega. Ela pode pegar pela água, alimentos, saladas, alimentos mal higienizados. E está tendo um surto de Hepatite A e ataca principalmente o fígado, por isso que dá essa alteração nas enzimas e algumas substâncias”, afirmou ela.

Mais detalhes sobre a saúde de Kaique Cerveny

Em seu perfil oficial, a Juliette Freire revelou que Kaique segue no hospital realizando novos exames. A artista ainda explicou que desembarcou em São Paulo para realizar alguns trabalhos, mas deve retornar em breve ao Rio de Janeiro para fazer companhia ao amado.

"Cheguei em São Paulo, Kaique ficou com o pai e com a mãe. Ele está bem, está melhorando, repetindo exames. E eu vim trabalhar aqui em São Paulo, hoje e amanhã, e já, já volto", declarou Juliette, contando que dormiu no hospital com o atleta na noite anterior.

Ainda na segunda-feira, 16, dia em que o Kaique Cerveny revelou a internação, a famosa explicou que, após exames apontarem alterações em algumas enzimas do fígado, os médicos desconfiam de dois possíveis diagnósticos: hepatite A ou dengue.

Além disso, Juliette contou que o noivo permaneceria internado na semi-intensiva. "Tem mais de oito dias que ele está com dor abdominal, febre, enjoo, e aguentando. E ontem ele não aguentou, passou bem mal, e foi para o hospital", relatou Juliette, na ocasião.