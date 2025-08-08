Juliano Cazarré revela qual é o maior desafio de ter seis filhos: 'É pesado'

O ator Juliano Cazarré falou sobre os desafios de ter uma família numerosa durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo
O ator Juliano Cazarré abriu o coração sobre os desafios de ter uma família numerosa durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, nesta sexta-feira, 8. Casado com Leticia Cazarré e pai de seis filhos — Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão —, ele destacou que as diferenças de personalidade e o impacto financeiro estão entre as maiores questões do dia a dia.
Durante o papo, ele contou como é a rotina da família."É uma bagunça boa, uma correria desde a hora que acorda até a hora de dormir. Mas não é uma coisa desesperadora. Três dá menos trabalho do que dois. A partir do terceiro dá menos trabalho, eles se ajudam", disse ele, que completou: "Lá em casa não tem um calmo. São todos diferentes, mas todos afogueados. Família fala alto."
Sobre os desafios da paternidade, ele ressaltou que precisa lidar com diferentes personalidades. "O mais desafiador é a questão das personalidades, e você entender que cada um vai precisar de um tratamento diferente. Às vezes um está meio triste, que precisa sair sozinho; o outro é mais sentido. Tem um que pode levar uma broncona, outro é sentimental".
Além das questões comportamentais, o lado financeiro também é um desafio."Tem vários tipos de desafios. Ter seis filhos no Brasil onde tudo é caro tem esse lado financeiro. É uma bomba também. E isso que a gente tem uma condição boa. E mesmo para a gente é pesado essa parte financeira de ter uma família numerosa.", disse.
É bom lembrar que os dois têm seis filhos e uma deles tem uma condição rara no coração, a pequena Maria Guilhermina, que, com frequência, acaba precisando de internação no hospital para ter maiores cuidados com sua saúde, que, por conta da condição, é mais frágil.
Leia também: Pai de 6 fihos, Juliano Cazarré tem pelo menos um encontro por semana com a esposa
