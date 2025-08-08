Juliano Cazarré revela qual é o maior desafio de ter seis filhos: 'É pesado'

O ator Juliano Cazarré falou sobre os desafios de ter uma família numerosa durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo

O ator Juliano Cazarré abriu o coração sobre os desafios de ter uma família numerosa durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, nesta sexta-feira, 8. Casado com Leticia Cazarré e pai de seis filhos — Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão —, ele destacou que as diferenças de personalidade e o impacto financeiro estão entre as maiores questões do dia a dia.

Durante o papo, ele contou como é a rotina da família."É uma bagunça boa, uma correria desde a hora que acorda até a hora de dormir. Mas não é uma coisa desesperadora. Três dá menos trabalho do que dois. A partir do terceiro dá menos trabalho, eles se ajudam", disse ele, que completou: "Lá em casa não tem um calmo. São todos diferentes, mas todos afogueados. Família fala alto."

Desafios da paternidade

Sobre os desafios da paternidade, ele ressaltou que precisa lidar com diferentes personalidades. "O mais desafiador é a questão das personalidades, e você entender que cada um vai precisar de um tratamento diferente. Às vezes um está meio triste, que precisa sair sozinho; o outro é mais sentido. Tem um que pode levar uma broncona, outro é sentimental".

Além das questões comportamentais, o lado financeiro também é um desafio." Tem vários tipos de desafios. Ter seis filhos no Brasil onde tudo é caro tem esse lado financeiro. É uma bomba também. E isso que a gente tem uma condição boa. E mesmo para a gente é pesado essa parte financeira de ter uma família numerosa." , disse.

É bom lembrar que os dois têm seis filhos e uma deles tem uma condição rara no coração, a pequena Maria Guilhermina, que, com frequência, acaba precisando de internação no hospital para ter maiores cuidados com sua saúde, que, por conta da condição, é mais frágil.

