Juliana Paes curte Carnaval na praia e exibe corpão de biquíni

Em suas redes sociais, Juliana Paes fez questão de mostrar fotos do seu Carnaval na praia e arrasou ao posar com um biquíni vermelho

Em suas redes sociais, Juliana Paes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Enquanto muitas pessoas se jogaram na folia durante o Carnaval, a atriz optou por curtir os dias de folga na praia ao lado de familiares e amigos.

A artista fez questão de publicar diversas fotos do momento especial e arrasou ao fazer diversas poses com um biquíni vermelho, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "A mais linda desse mundo", disse uma internauta. "Deusa demais", escreveu outra. "Energia de gostosa", comentou mais uma.

Juliana Paes já está confirmada no elenco de Os Donos do Jogo, série da Netflix que deve estrear ainda este ano.

Novo visual

Ne legenda, a famosa afirmou que tem um trabalho novo vindo aí. "Car shooting ou cabelos coloridos para uma nova personagem", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Sempre gata", disse uma internauta. "Socorro, esse cabelo é um escândalo", escreveu outra. "Cada vez mais linda", elogiou uma terceira.

Recentemente, a atriz Juliana Paes, de 45 anos, decidiu compartilhar o álbum de fotos em que constam os registros de uma das experiências que teve durante as férias na Suíça. Junto às imagens, a famosa dividiu uma reflexão sobre o passeio, que a impactou de forma positiva.

