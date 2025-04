Juliana Oliveira rebate Gentili após dizer que ela mentiu sobre falta de apoio dele

Juliana Oliveira responde o ex-patrão, Danilo Gentili, após citá-lo em pronunciamento sobre denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

A ex-assistente do The Noite, Juliana Oliveira, veio, em vídeo publicado nesta quinta-feira, 17, rebater o ex-patrão, Danilo Gentili, após ele se pronunciar nesta quarta-feira, 16, sobre o caso dela e de Otávio Mesquita. Isso porque a comediante denunciou Otávio por estupro referente a um episódio ocorrido durante uma gravação da atração do SBT em 2016, e na terça-feira, 15, disse não ter tido apoio do chefe.

Gentili, então, decidiu se manifestar e afirmou que Juliana mentiu ao dizer que não teve apoio dele ou do programa. Nesta quinta-feira, 17, Juliana rebateu o ex-patrão no Instagram e afirmou que não mentiu, como Gentili alegou.

"Antes do meu pronunciamento, estava sendo chamada de oportunista. Agora estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Sempre te defendi, te defendi até no Tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que te dei facada nas costas? Não é bem por aí, não", começou.

e mostrou um trecho do vídeo de Gentili em que ele diz: "E somente nesse dia, quatro anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que vou mostrar que ela confessa que não tinha como eu e João sabermos disso... No dia que ela fez, todo apoio que poderia dar, dei para a Juliana."

Em seguida, ela comentou a fala de Danilo: "E foi exatamente isso que falei no meu vídeo", disse. E postou o trecho do vídeo publicado na terça-feira, 15.

"Fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa no [caso] Marcius Melhem na internet. Ali acho que ele entendeu a gravidade, ali acho que o diretor entendeu a gravidade e eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que falei assim: 'não vou denunciar esse cara."

E continuou: "Quando falo que Danilo e diretor não fizeram nada era até 2020. E no meu vídeo falo que em 2020 foi oferecido para mim um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. O meu medo de denunciar Otávio Mesquita era real. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo do que pudesse acontecer comigo: de perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro... Eu tinha medo", explicou.

"É fato: vocês me blindaram a partir de 2020. Mas quando saí do The Noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. Eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início? Eles sabiam, porque quando Otávio Mesquita invadia o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era da gravidade. Tanto que nem eu sabia", concluiu.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Oliveira (@jublackpower)

Leia também: Especialista faz alerta sobre denúncia de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita: 'Medo'