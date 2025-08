Juliana Knust surge em primeira foto com seu novo namorado. Saiba quem é

A atriz Juliana Knust está apaixonada! Ela compartilhou uma foto rara ao lado do novo namorado. Saiba quem é

A atriz Juliana Knust está apaixonada! A estrela assumiu publicamente que está namorando novamente ao compartilhar uma foto com seu novo eleito.

Juliana namora com o empresário e galerista Bernardo Virtuso. Por enquanto, eles não revelaram mais detalhes sobre a história do relacionamento juntos, mas a assessoria de imprensa confirmou ao site Quem sobre a veracidade do romance.

A foto foi compartilhada por Bernardo nas redes sociais, na qual eles apareceram de rostos colados. "Nossa primeira foto juntos. A gente nem imaginava aonde iríamos chegar”, disse ele.

Bernardo tem 41 anos e Juliana está com 44 anos. Vale lembrar que a atriz é mãe de dois meninos, Mateus, de 15 anos, e Arthur, de 10 anos, frutos de relacionamento anterior.

Bernardo Virtuoso e Juliana Knust - Foto: Reprodução / Instagram

Juliana Knust falou sobre a fase solteira em março de 2025

Em março de 2025, Juliana Knust falou sobre sua fase solteira em entrevista na Revista CARAS. “Estou me reconectando. Acredito que o tempo sozinha é essencial para curar antigas feridas. Não sinto falta de companhia porque tenho os meus filhos, minha família, meus amigos... estou muito conectada às pessoas que realmente me fazem bem e no meu equilíbrio emocional”, garante.

Inclusive, ela contou que, se um dia alguém entrar em sua vida, será para somar. “Quero estar com alguém porque faz sentido e porque há uma conexão verdadeira e não por medo da solidão”, entrega. “Acredito que ele virá naturalmente quando for o momento certo. Estou aberta a novas experiências, claro. Sei que a vida tem seu próprio tempo, e eu estou bem tranquila em relação a isso”, emenda Juliana.

Ela ainda garantiu que o fato de estava sozinha não afetava em nada sua feminilidade e sua autoestima. “Isso não depende de estar sozinha ou em um relacionamento, mas sim de como eu me sinto comigo mesma. Hoje, me sinto mais conectada comigo, com minha autoestima e com meu corpo. Tenho aprendido a valorizar minha individualidade e a me sentir bonita para mim e não para atender expectativas alheias”, dispara a artista, cheia de segurança.

A jornada de evolução pessoal de Juliana Knust

Em entrevista na Revista CARAS, Juliana Knust contou sobre sua jornada de evolução pessoal e profissional que a transformou em uma mulher segura e conectada consigo mesma. “Acredito que o poder interior está diretamente ligado à nossa capacidade de ouvir a nossa verdade e confiar em nós mesmos. Eu reconheço esse poder no meu dia a dia quando fico em silêncio, eu me conecto com as minhas emoções e com a minha intuição”, entrega.

“Busco equilíbrio me conectando com o que me faz bem: momentos com meus filhos, minha família, amigos, atividades físicas e até aqueles minutos só para mim”, elenca ela. Mesmo diante dos desafios diários, a conexão com seu próprio presente é o que faz a atriz cada vez mais segura de suas escolhas. “Sinto que sigo em constante evolução, mas com muito mais confiança. Acho que essa é a beleza da idade: a gente aprende a se respeitar e a viver com mais verdade”, afirma.

Ao relembrar os primeiros passos na televisão, por exemplo, Juliana revela que foram os desafios que moldaram sua carreira.

“Sempre me pediam para emagrecer. Eu sofria com as cobranças. Fiz todas as dietas da moda, tomei remédios inibidores de apetite... e nunca estava satisfeita. Era uma menina extremamente insegura e preocupada com a opinião dos outros”, relembra ela, que chegou a passar por um período em depressão.

“Cheguei a questionar o meu próprio valor. Adoeci. Foi um período difícil, mas também de muito aprendizado. Precisei olhar para dentro e entender que a minha felicidade não dependia de validação externa”, emenda ela.

