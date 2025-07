Juliana Alves relembra ato de generosidade de Preta Gil com seu ex-marido: 'Transformou a vida'

Na última sexta-feira, 25, em entrevista à imprensa no velório de Preta Gil, Juliana Alves se emocionou ao falar sobre a despedida da cantora aos 50 anos

Na última sexta-feira, 25, Juliana Alves (43) conversou com a imprensa na saída do velório de Preta Gil (1974-2025). A atriz não só enalteceu a importância da cantora na transformação de vida de colegas, amigos e familiares, mas também na profissão de seu ex-marido, Ernani Nunes (45), pai de sua filha Yolanda.

"É a despedida que a gente não quer dar. E acho que é uma forma de a gente também realizar no nosso coração... É muito difícil perder a Preta, uma pessoa que sempre falou que queria tanto viver, ela sempre falou muito, exaltou muito a vida, demonstrava muito esse desejo dela de viver e sempre compartilhou, sempre foi tão solidária, festejou tanto com tanta gente, com tanta gente melhor e mais feliz. Ela foi muito generosa", confessou.

A artista ainda relembrou os momentos em que sua própria família contou com a generosidade de Preta Gil: "O pai da minha filha, Ernani, que está aqui comigo, hoje é um diretor de cinema que tem trabalhos maravilhosos, graças à oportunidade que ela deu para ele como produtora, introduzir ele nessa carreira de diretor. Então tem vários amigos que têm histórias de generosidade dela assim. Então é muito mais difícil perder alguém, assim, que transformou a vida de outras pessoas, sabe, que impacta a vida de tanta gente".

"Mas, ficou esse exemplo. Para mim, ela sempre foi muito inspiradora, ela sempre foi muito generosa comigo também, sempre com muita sororidade, com muito amor, com muito carinho, e a minha família está muito triste, né? O Ernani está arrasado, que é uma amiga da juventude desde sempre, assim, tem uma vida muito bonita com ela. A gente, no finalzinho, assim, ficou tentando de todas as formas ajudar de alguma maneira, mas a gente sabe que ela teve uma rede de apoio maravilhosa, que fez tudo o que deu hoje, né? E acho que ela cumpriu a missão dela, talvez com isso ela tenha ido tão cedo", concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Juliana Alves relembra preconceito como atriz após BBB: 'Desconfiança'