Julia Faria apoia o irmão em tratamento contra o câncer: 'Rumo a cura'

A influenciadora digital Julia Faria escreveu uma mensagem de apoio ao irmão, João Faria, diagnosticado com câncer no testículo

Julia Faria usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para escrever uma mensagem de apoio ao seu irmão, João Faria, que no começo do mês revelou que foi diagnosticado com câncer no testículo e está iniciando o tratamento.

A influenciadora digital compartilhou uma foto deitada ao lado do irmão no hospital e também mostrou uma chamada de vídeo que fez com sua filha, Cora, de três anos, sobrinha e afilhada de João, e falou sobre estar ao lado dele durante esse momento difícil, assim como ele sempre esteve ao lado dela.

"Carinha, tem 36 anos que a gente passa o natal junto, divide o mesmo pai, a mesma mãe, quase 20 anos a mesma casa, 10 o mesmo quarto, todas as nossas angústias, os nossos sonhos, e de uns anos pra cá os nossos medos. A gente nunca foi muito de ser medroso, né? A gente sempre foi bom é de comemorar, a qualquer oportunidade. E isso é das coisas que mais gosto na gente…", começou a mensagem.

Em seguida, Julia recordou todo o apoio que teve do irmão quando descobriu que o carcinoma e precisou passar por uma cirurgia. "Tô aproveitando o dia de hoje pra te fazer essa declaração publicamente, porque nessa mesma época, ano passado, foi você que me acompanhou na retirada do meu carcinoma. Fomos nós dois, de mãos dadas, ouvindo o som do meu choro daqui até lá. Foi você que na volta me colocou na cama completamente grogue pós-cirurgia e até hoje faz piada com isso. Foi você, e é você, que traz a leveza que me falta nos momentos mais improváveis e difíceis que a vida teima apresentar", afirmou.

"Acho que nunca te disse, mas nem nos momentos mais solitários da minha vida (e tive muitos!) eu me senti sozinha, simplesmente por você existir. Eu simplesmente sei que SEMPRE vou ter você pra voltar.

E hoje sou eu aqui com você, minha vez de te acompanhar. Início dessa caminhada rumo a cura que assistirei de camarote. Bora que bora mostrar pra essa doença quem manda aqui, que eu não tenho A MENOR DÚVIDA! Eu te amo de um jeito que nem da pra explicar, João… Além de te achar o cara mais legal do mundo, não à toa escolhi pra ser o dindo da Cora! O próximo textão vai vir depois que passar o medo e vai ser só pra comemorar!", finalizou Julia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIA FARIA (@juliafaria)

Como João Faria descobriu o câncer?

Em suas redes sociais, João Faria deu detalhes sobre sua luta contra um câncer no testículo. "5:30 da manhã, 1 de fevereiro de 2025. Cheguei no pronto-socorro com dor nas costas e nos testículos. Estava desde o final do ano passado fazendo tomografia, ressonância e ultrassom de todas as partes das costas e da barriga. Mas como essa noite a dor nos testículos foi novidade, o médico pediu um exame de ultrassom no local. E dessa vez encontramos o problema. Tumor no testículo", revelou. Confira o relato completo!

