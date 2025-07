Juju Salimeni rebate críticas por seguir rotina após morte do pai

A influenciadora digital Juju Salimeni fez um desabafo sobre as críticas que está recebendo por "vida normal" após a morte de seu pai

Juju Salimeni usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para rebater algumas críticas que vem recebendo após a morte de seu pai, Neuti Corrêa, na última semana. A influenciadora digital cumpriu sua agenda de compromissos com a escola de samba Barroca Zona Sul, que é rainha de bateria, e falou sobre 'estar levando a vida normalmente'.

"Recebo muitas mensagens de pessoas falando sobre a forma que eu lido com as tristezas e obstáculos da vida. Alguns até criticaram por eu estar levando a vida 'normalmente' após ter perdido meu pai semana passada. Eu aprendi desde cedo que o mundo não para pra você chorar, não espera você se recuperar e não tem lugar pra quem se vitimiza. Ou você continua, ou alguém fará por você. Então eu boto tudo que eu sinto no bolso e vou cumprir minhas obrigações", afirmou a famosa.

Ao rebater as críticas, Juju postou uma foto fazendo inalação e contou que está doente. "Ontem eu estava doente, mas cumpri a agenda com a minha escola de samba. Daí vocês querem saber qual a receita para o sucesso... essa é a receita: faço aquilo que tenho que fazer estando bem, mal, doente ou saudável. Ninguém está nem aí para o que você sente ou para os seus problemas. Só faça o que tem que ser feito sem reclamar. Desafio você que critica conseguir viver isso por 1 dia apenas!", completou.

O pai de Juju Salimeni morreu no último dia 8. Ela compartilhou fotos dos dois juntos e lamentou. "E de repente ele se foi… Hoje perdi meu pai… Ele nos deixou sem avisar, sem nenhuma doença, sem tempo para despedidas. Mas como disse um grande amigo meu: Pessoas boas são assim, vão tranquilas… Que Deus o receba de braços abertos. Te amo papai", disse ela na legenda.

Confira:

Juju Salimeni rebate crítica - Foto: Instagram

Juju Salimeni revela sintoma 'insuportável' após diagnóstico de doença

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni está com dengue. Ela foi diagnosticada há poucos dias após ter cansaço e manchas no corpo. Porém, ela se assustou ao acordar com mais manchas e muita coceira.

"Olha como eu acordei hoje, olha a minha pele. Meu Deus! Eu tomei um susto. Eu estou com dengue, mas já estou me recuperando. O meu médico falou que essa é a fase final, que já está saindo e as manchas espalham muito. Uma coceira insuportável. Acordei me vi assim e fiquei apavorada, mas ele falou que é normal. Graças a Deus eu estou bem. Tanta gente pega dengue super grave, fica com tanta dor no corpo e tanta febre e eu não tive nada. Só tive isso, a coceira e um pouco de sono, cansaço. Graças a Deus estou bem, peguei uma dengue leve. É uma coceira, que estou me rasgando", disse ela. Confira!

