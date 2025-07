Juju Salimeni anuncia a morte do pai: ‘Sem nenhuma doença’

A musa Juju Salimeni lamenta a morte do pai de forma repentina e pede: ‘Que Deus o receba de braços abertos'

A musa Juju Salimeni está de luto. O pai dela morreu nesta terça-feira, 8, de forma repentina e deixou a família em choque. Sem revelar detalhes, a estrela apenas contou que o morreu sem ter nenhuma doença prévia.

O comunicado do falecimento foi feito por ela em um post nas redes sociais, no qual relembrou fotos dos dois juntos.

"E de repente ele se foi… Hoje perdi meu pai… Ele nos deixou sem avisar, sem nenhuma doença, sem tempo para despedidas. Mas como disse um grande amigo meu: Pessoas boas são assim, vão tranquilas… Que Deus o receba de braços abertos. Te amo papai", disse ela na legenda.

Nos comentários do post, os amigos famosos de Juju Salimeni a apoiaram neste momento de tristeza. "Sinto muuuito", disse Kelly Key. "Meu Deus, meus sentimentos", escreveu Quitéria Chagas. "Meus sentimentos Ju! Que Deus conforte", afirmou Erika Schneider.

Trajetória de Juju Salimeni: De Panicats ao império fitness

Juliana “Juju” Salimeni, 38 anos, é um dos principais nomes do universo fitness e do entretenimento no Brasil. Nascida em São Paulo em 24 de setembro de 1986, ela trilhou um caminho repleto de desafios que a consagraram como modelo, apresentadora, empresária e influenciadora.

Início precoce: o salto na mídia

Em 2008, Juju se juntou ao time de panicats do “Pânico na TV”, ganhando destaque no país inteiro. Nas gravações, recebia cerca de R$ 100 a R$ 200 por participação, valor que só foi aumentando com o tempo.

Naquela fase, enfrentou críticas e assédio em um ambiente sem apoio feminista — descrito por ela como “pesado” e desrespeitoso.

Superação corporal e mental

Juju revela que sofria bullying na adolescência e começou musculação aos 16 anos. Hoje, comemora 17 anos de dedicação contínua.

Ela desmistifica o uso de anabolizantes, explicando que faz acompanhamento médico hormonal para atingir seus objetivos com saúde.

Expansão na TV e outras mídias

Em 2011, deixou o “Pânico” após conflito com Nicole Bahls, e foi para a Record, onde estreou como repórter no “Legendários”.

Em 2018, migrou para a Bandeirantes, atuando no “Show do Esporte”, com Milton Neves.

Após a TV, foi escolhida para comandar o reality “Juju Boot Camp” no E! Entertainment.

Empresária e influenciadora

Com mais de 20 milhões de seguidores, lançou seu lifestyle fitness, produtos, e recentemente inaugurou a que considera “a maior academia do mundo” — consagração de mais de 20 anos de dedicação à vida saudável.

Após passar por burnout, ajustou o ritmo: fez uma pausa para cuidar da saúde mental e hoje busca uma vida mais reservada nas redes sociais.