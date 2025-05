Ju Colombo revela como será a despedida do filho falecido nos EUA

A atriz Ju Colombo contou que está se preparando para participar de uma homenagem ao filho caçula, falecido aos 21 anos nos EUA

A atriz Ju Colombo está se preparando para a despedida do filho caçula, Lucas, que faleceu aos 21 anos no dia 25 de abril na Califórnia, nos Estados Unidos. A artista, que atuou recentemente em 'No Rancho Fundo', da TV Globo, viajará para participar de uma homenagem ao jovem.

Em entrevista à 'Quem', Ju abriu o coração ao falar sobre como tem lidado com o luto. A atriz explicou que tem como base a filosofia budista, da qual a família é praticante . Lucas, inclusive, estudava na Universidade Soka da América, que também é adepta da religião. "E é isso é o que está me salvando", disse.

De acordo com a artista, a cerimônia de cremação do filho acontecerá nos Estados Unidos. "Como ele faleceu no dia 25 de abril, estamos indo [para os EUA] porque a cerimônia de cremação será feita lá. Haverá uma cerimônia com a comunidade budista dos Estados Unidos e outra no campus da universidade", contou.

Após a homenagem nos EUA, Ju Colombo retornará ao Brasil com as cinzas do rapaz. "Eles querem fazer uma homenagem para o Lucas [na universidade]. Nós estamos recebendo uma onda de amor. [...] Estamos indo esta semana e depois volto para fazer a guarda de cinzas em Itapevi (SP), no Palácio do Budismo. A guarda de cinzas dele será lá ", declarou a atriz.

Ju Colombo fala sobre o luto

Ainda em entrevista à 'Quem', Ju Colombo contou que o budismo tem a ajudado bastante a lidar com a partida de Lucas. "Quando você se depara com uma situação tão drástica como a morte de um filho, mas tem uma base de valores espirituais que te deem condição de olhar para esse processo de partida diferente do que a gente está habituado a olhar é melhor", disse ela.

"Porque a morte separa as pessoas, quem fica sofre pelo apego. São relações destrutivas no sentido da desesperança, do sofrimento, aquela coisa de quem fica e cultiva uma culpa, principalmente na questão parental. Como fica o coração de uma mãe? É muito concreto isso", completou.

O que aconteceu com o filho de Ju Colombo?

Lucas morreu no dia 25 de abril, em seu quarto na universidade nos Estados Unidos, onde estudava, ao sofrer um mal súbito . A mãe contou que ele vivia com um problema congênito no coração. Desde o nascimento, ele foi diagnosticado com uma deficiência congênita na válvula mitral e seu quadro estava estável. Porém, com o mal súbito, ele não resistiu.

