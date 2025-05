José Loreto levanta rumores de novo affair com ex-BBB após flagra

Novo affair? O ator José Loreto foi flagrado com ex-participante do BBB 25 após um passeio de moto juntos; saiba quem é

Ao que tudo indica, a fila andou para José Loreto! O ator, que viveu um breve romance com a ex-BBB Alane Dias, foi flagrado ao lado de outra ex-participante do reality show da TV Globo após um passeio de moto juntos.

Em imagens divulgadas com exclusividade pelo portal LeoDias, Loreto aparece junto com Eva Pacheco. Ela esteve no elenco do BBB 25 e entrou como dupla de Renata Saldanha, campeã do programa.

De acordo com o veículo, José Loreto e Eva, que estavam sozinhos na ocasião, pareciam à vontade. O flagra levanta rumores de que os dois possam estar vivendo um affair, ainda que de forma discreta e longe dos holofotes.

Vale lembrar que o ator não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde o término de seu romance com Rafa Kalimann, em 2023. Apesar de ter vivido um affair com Alane Dias, José Loreto e a ex-BBB não chegaram a oficializar a relação.

Alane Dias assumiu novo romance após affair com José Loreto

Atualmente, a ex-BBB Alane Dias vive um relacionamento com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil. Após serem flagrados juntos em diversos momentos, os dois assumiram o romance em maio deste ano, quando publicaram a primeira foto juntos.

O neto de Gilberto Gil, inclusive, deixou um comentário carinhoso na postagem da amada: "A mais linda", declarou Francisco Gil. Vale lembrar que os rumores de que os dois estariam vivendo um romance começaram a circular em março deste ano.

Na época, Alane e Francisco foram vistos juntos durante uma estadia em Fortaleza, no Ceará, onde diversos famosos também marcaram presença. O músico, inclusive, já comentou sobre os boatos, ressaltando que prefere não se envolver nas discussões sobre sua vida pessoal.

"Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", disse ele em entrevista à Quem.

