José Leonardo encanta ao surgir risonho em brincadeira com os pais

A influencer Virginia Fonseca publica momento carinhoso ao lado do caçula José Leonardo, de cinco meses, e do marido, o cantor Zé Felipe nas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou por meio de seu perfil no Instagram na tarde desta segunda-feira, 17, novos registros do filho mais novo , José Leonardo, de cinco meses, Na ocasião, o caçula, fruto do relacionamento da famosa com o marido, o cantor Zé Felipe, aparece interagindo com os pais em meio às risadas e brincadeiras .

"Quem é gostoso? Quem é o gostoso do papai?", começou Zé Felipe no vídeo. Em seguida, José colocou o dedo da mãe na boca e o mastigou com vontade. "José, você tá comendo meu dedo", divertiu-se Virginia.

Logo após, o pequeno apareceu sendo balançado por uma mulher na direção da mãe, que o beijava toda vez que ele se aproximava. "Eu vou pegar, eu vou pegar", disse, em vídeo publicados nos stories da rede social.

Confira, abaixo, os registros do momento:

Virginia Fonseca compartilha vídeo carinhoso do caçula, José Leonardo pic.twitter.com/znV4lqdcNd — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 17, 2025

Virginia Fonseca compartilha vídeo carinhoso com o caçula, José Leonardo pic.twitter.com/dKp1KViE97 — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 17, 2025

Virginia Fonseca flagra a mãe em clima de romance com o namorado



No último domingo, 16, Virginia expôs para os seus mais de 50 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram um momento íntimo da mãe, Margareth Serrão. Isso porque a matriarca estava em clima de romance com seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento.

Na ocasião, Virginia postou vídeos mostrando que o músico estava em sua casa e que ele cantou para a família. Em um momento do show, Danilo cantou para Margareth e eles se beijaram.

Virginia, que estava ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, registraram a cena e não esconderam a animação com o momento. "Socorro", brincou Virginia. Confira o momento!

