José de Abreu fala sobre diferença de 51 anos com a esposa: 'Não ficamos'

O ator José de Abreu, 79 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com a maquiadora Carolynne Junger, de 27 anos. Em entrevista para a coluna Play do jornal O Globo divulgada neste sábado, 21, o artista contou que a diferença de idade de mais de 50 anos não pesa no relacionamento.

"Não é algo que faz parte do nosso dia a dia porque não sentimos essa diferença de idade. Ela é minha mulher, eu sou marido dela. Moramos juntos há seis anos, somos casados. Não ficamos perguntando a idade um do outro. Isso não existe", pontuou ele.

José de Abreu e Carol Junger estão juntos desde 2019. O pedido de casamento aconteceu naquele mesmo ano, na noite de Natal. "Que seja o primeiro de muitos natais juntos. Te amo, Carol, mais do que imaginas. Feliz Natal”, escreveu ele em seu perfil no Instagram. Relembre como foi!

Apartamentos

E o artista também contou como está o processo de venda de seu apartamento em Paris. Com 59 metros quadrados, a propriedade fica no bairro de Marais, numa área nobre da capital francesa. "Está quase vendido, estamos no processo de fechamento. Há alguns detalhes para resolver ainda. No começo, eu ia muito para lá, mas depois quis conhecer outros lugares do mundo. Entre uma novela e outra, quis morar em vários países. Morei na França, Grécia, Nova Zelândia, Portugal e Estados Unidos", ele detalhou.

Recentemente, ele comprou um apartamento no Rio de Janeiro. "Eu só alugava apartamento. A cada dois anos eu trocava de bairro. Morei em Ipanema, Gávea, Leblon, São Conrado e depois me instalei no Jardim Oceânico, onde decidi comprar um apartamento. Como sou paulista, eu gostava de trocar de bairro e aprender sobre a característica de cada local", explicou.

