Maria Cândida vive climão com um ator famoso: ‘Fiquei chateada’

Em entrevista ao podcast ‘Bagaceira Chique’, a jornalista Maria Cândida revela que um ator hollywoodiano a tratou com frieza. Saiba como foi

A jornalista e apresentadora Maria Cândida é uma grande profissional da televisão brasileira com mais de 30 anos de experiência, mas revelou que já também já viveu momentos de 'climão' em suas entrevistas. No episódio mais recente do podcast “Bagaceira Chique”, apresentado e coordenado por Luciana Gimenez, a comunicadora revelou de uma situação frustante com um ator de Hollywood.

A jornalista revelou sua frustração ao relatar sua experiência negativa com o ator e produtor estadunidense de 70 anos Denzel Washington durante a turnê de divulgação de um de seus filmes. Ela contou que se sentiu desiludida ao fazer uma pergunta extra e o ator friamente recusou respondê-la: “Ele falou: ‘Eu nem vou te responder porque não vai gravar, não vale a pena eu responder’. E eu fiquei tão chateada, sabe?”.

Maria Cândida afirmou ter levado um CD do Tom Jobim como presente ao ator americano e contou sua reação: “Aí eu praticamente joguei e disse: ‘Olha, eu trouxe aqui pra você, viu?” destacando seu aborrecimento.

Por fim, ela disse: “Ele é ótimo, puta ator, mas ele é seco. A pessoa ganha milhões para estar lá. E ele sabe como funciona o trabalho dele”.

Apesar de se decepcionar com Washington, Maria conta que não é a primeira vez em que é tratada com indiferença por artistas internacionais mundialmente famosos. Outro exemplo que foi citado foi o Keanu Reeves.

Apesar de já ter realizado alguns encontros com o ator, a jornalista afirma que em sua terceira entrevista precisou interrompê-lo devido ao seu comportamento apático: “Ele começou a responder ‘sim’, ‘não’... e eu só pensando: ele vai foder minha entrevista, eu viajei 12 horas. Aí eu parei e falei: ‘Keanu, você não quer dar entrevista?’”.

O episódio do podcast “Bagaceira Chique” está disponível nas redes sociais do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bagaceira Chique (@bagaceirachique)

Leia também:Maria Cândida comenta sobre namoro com empresário: 'Ficou 40 anos me esperando'