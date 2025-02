Jônatas Faro surpreende com aparência em rara aparição

Há anos longe das telinhas, ator Jônatas Faro surpreende ao surgir com o rosto um pouco diferente em rara aparição; veja como ele está

O ator Jônatas Faro fez uma rara aparição em público no Ensaios da Anitta, evento que aconteceu no último final de semana, no Rio de Janeiro. Longe das telinhas há anos, o ex-galã de Malhação (2007) apareceu com a aparência um pouco diferente e chamou a atenção.

Com os lábios mais grossos, o famoso, de 37 anos, posou ao lado da atriz Carol Marra, de 39. Em sua rede social, o ator compartilha um pouco de sua rotina e mostra que não abre mão de cuidar da saúde, indo sempre para a academia.

Além dos cliques sozinho, Jônatas Faro também mostra o seu filho, Guy Faro, de 13 anos, fruto da relação vivida com a atriz Danielle Winits.

FOTOS: ROBERTO FILHO/BRAZIL NEWS

Danielle Winits comenta sobre paternidade de Jônatas Faro

A atriz Danielle Winits decidiu desabafar sobre sua experiência como mãe solo de um dos filho, Guy, fruto de sua relação com o ator Jônatas Faro.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, do Universa, apresentado por Tati Bernardi, a artista disse que se separou de Faro quando ainda estava grávida de sete meses. Questionada sobre sua relação com os ex-parceiros, Winits divertiu-se: “Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso”.

Danielle explicou que nem sempre é possível manter uma amizade com os ex-companheiros e destacou as diferenças na convivência com os pais de cada um de seus filhos.

“Eu gostaria [de ser amiga deles], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah (Cássio Reis) é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho (Guy, fruto de seu relacionamento com Jônatas Faro), eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena”. Saiba mais aqui!