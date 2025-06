Jon Vlogs reaparece após ter sido preso na Croácia: ‘Situação delicada’

Jon Vlogs volta para as redes sociais após se envolver em confusão na Croácia e ser preso. Ele tranquiliza os fãs sobre como está

O influenciador digital Jon Vlogs está de volta às redes sociais. Ele ficou alguns dias longe da internet ao se envolver em uma confusão na Croácia. O rapaz chegou a ser detido por causa de uma briga em uma casa noturna.

Agora, ele retornou à internet para tranquilizar os fãs. Ele apareceu em um restaurante com sua mãe e amigos enquanto curtia um dia ensolarado.

"Tô vivo! Tô por aqui, apareci depois de um tempo. Obrigado a todo mundo que estava preocupado comigo. Vale por todas as mensagens, todo mundo que estava falando sobre mim. Estou bem, estou aqui. Tive umas complicações aqui pela Croácia, nada mais do que um mal-entendido. Mas tudo está sendo resolvido. Em breve as lives voltam”, disse ele.

Em um post nas redes sociais, o influencer completou: “Passando aqui para tranquilizar todo mundo que se preocupou comigo nos últimos dias e falar que estou bem, em segurança e muito grato por todas as mensagens de apoio. Passei por uma situação delicada fora do Brasil, mas tudo não passou de um mal-entendido que será resolvido no tempo certo da melhor forma possível. Obrigado, de coração a todos mais uma vez”.

O que aconteceu com Jon Vlogs?

De acordo com o Portal Leo Dias, Jon Vlogs teria se envolvido em uma briga generalizada em uma balada na Croácia. Ele foi acusado de agredir um policial durante a confusão. Com isso, o influencer foi detido pela polícia local.

Jon Vlogs foi liberado da prisão, mas segue na Croácia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que estava acompanhando o caso do influencer por meio da Embaixada do Brasil em Zagreb e estava à disposição dele para assistência consular.