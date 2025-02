O influencer Jon Vlogs diz que o cisto cresceu de "0,9 mm para 3 cm" e confessa medo ao lembrar da morte do pai, vítima de um câncer no pâncreas

O influenciador Jon Vlogs, de 25 anos, desabafou por meio de uma publicação no X (antigo Twitter) após o crescimento de um cisto no pâncreas . O jovem, que é seguido por mais de 10 milhões de pessoas em suas redes sociais, explicou que passou por uma consulta com o médico, que o acompanha há mais de quatro anos.

“Hoje estou indo ver sobre meu problema no pâncreas. Resumindo, vou operar e é isso… Agora, pra quem gosta de mim e torce pelo bem, a parada no pâncreas cresceu de 0,9mm para 3cm. O dia todo bem pensativo, bem inseguro com essa parada, pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas. Irei pros EUA e volto para realizar uma cirurgia. Os conteúdos de fevereiro ficam para outro mês”, escreveu em seu perfil no X nesta segunda-feira, 3.

O influenciador ainda disse que está na expectativa pelo resultado de mais exames.

Cirurgia

Jon ainda gravou um vídeo e disse que terá que operar em, no máximo, dois meses.

"Infelizmente, acho que é genético. Eu já acompanho desde 2021, já estava em mim antes de qualquer coisa, tenho muito problema gástrico, desde quando eu era menor. Melhorou com o tempo, mas agora cresceu para 3 cm, o médico olhou e falou: 'cara, do jeito que tá, parece maligno. Tem que fazer uma cirurgia para ontem", contou.

E disse que o cisto pode se transformar em câncer . "É uma coisa triste, não é maneiro, mas é da vida. A gente não pode ficar triste. Minha mente tá avoada, eu vi o processo do meu pai, não quero que aconteça comigo. Deu medo. É triste", confessou.

Quem é Jon Vlogs?

Luan Kovarik, conhecido como Jon Vlogs, trabalha com a internet desde 2015, E seus conteúdos constam em IRL, ou In Real Life, que tem como objetivo transmitir ao vivo os acontecimentos do dia a dia. No início deste ano, ele passou mais de 100 horas online.

Além disso, Jon tem três empresas em seu nome. Criada em 2020, a Hypebud é uma agência de marketing que planeja, executa e entrega resultados no meio digital. Em 2022, a companhia teve um faturamento de cerca de R$ 100 milhões .

Já em 2024, Jon fundou a sua plataforma de cassino online, a Jon.Bet. Nas redes sociais, o perfil já alcançou aproximadamente 1 milhão de seguidores . E em outubro do ano passado, o influenciador virou um dos sócios da CIENALAB, loja de acessórios e artigos para vestuário masculino.

