Pós-bariátrica e 86 kg a menos, a influencer Jojo Todynho compartilha nova foto e revela transformação no cabelo nesta terça-feira, 27; veja o resultado!

Nesta terça-feira, 27, a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, surpreendeu os fãs ao surgir com um novo visual . Isso porque ela passou por uma transformação no cabelo e decidiu mostrar o resultado por meio de uma foto e um vídeo publicados em seu perfil no Instagram. Nos registros, ela apareceu com os fios lisos e castanhos:

"Tudo numa boa", escreveu em referência à música, colocada como trilha sonora em um dos posts.

Usando um look preto moderno, a campeã de A Fazenda 12 tem passado por transformações nos últimos tempos. Na seção de comentários, os fãs reagiram à mudança: “Mulher, eu tô de queixo caído! Você travou o meu Instagram, simples assim”; "Está muito gata"; O luxo em pessoa!!" e"Jojo, você combina com cabelo longo", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o novo visual de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho apresenta 'nova versão' de si mesma

Recentemente, Jojo Todynho decidiu compartilhar uma reflexão sobre a sua vida com os seus seguidores. Em vídeo, ela criticou a sua antiga versão e listou as diferenças entre 'Jojo Todynho' e 'Jordana' - seu nome de batismo.

"Não sei se vocês já conseguiram diferenciar a Jojo Todynho da Jordana. A Jojo Todynho adorava jogar pérolas aos porcos. Às vezes, me dá um ódio de Jojo Todynho. Descia bem o nível mesmo", iniciou.

"A Jojo Todynho não tinha tempo. Só pensava em comer, beber e ganhar dinheiro. Estava imensa, procrastinada e com tempo ocioso. Estava com tempo. A Jojo Todynho tinha tempo, a Jordana não. A Jordana estuda, trabalha, é inteligente, só quer cuidar da saúde, da sua vida, pensa no futuro", seguiu.

E confessou que se sente realizada: "A Jordana é elegante, leve no falar. A Jordana tem mais o que fazer. Você acha mesmo que a Jordana vai trocar de cadeira com alguém? Não, porque a Jordana já conseguiu tudo o que ela queria e precisava. Agora, é só melhorar e lapidar esse diamante que ela é", encerrou. Confira!

