Jojo Todynho se revolta com críticas a Raissa Barbosa: 'Se família fosse bom'

Jojo Todynho saiu em defesa da amiga, Raissa Barbosa, após a ex-A Fazenda revelar que não possui rede de apoio em sua gravidez

A influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais para se pronunciar a respeito das críticas voltadas para Raissa Barbosa, com quem iniciou uma amizade em 'A Fazenda 12', da Record TV. Sem papas na língua, a famosa saiu em defesa da ex-colega de confinamento após ela revelar que não possui rede de apoio em sua gravidez.

De acordo com Jojo, alguns internautas passaram a enviar mensagens maldosas para Raissa após a ex-peoa mencionar que "muita gente faz tudo sozinha" e que, com ela, não seria diferente. A influencer ainda pediu para que o público enviasse mensagens de apoio e não de ataques.

"A grávida não tem um dia de paz, né? Mas vou ativar o modo Jojo Todynho aqui para deixar um recado para quem está enchendo o saco da Raissa. Vão caçar o que fazer. Ela não precisa de rede de apoio de família não, porque ela tem a mim, sempre teve desde o reality [A Fazenda 12]. E não vai ser agora que ela não teria. Se família prestasse, fosse bom, morariam todos dentro da mesma casa, eu botaria todo mundo para morar dentro da minha casa ", disparou ela.

"Não falem besteira, não julguem, não falem o que vocês não sabem. Parece até que ela cometeu algum crime porque está grávida. ‘Ah, por que quem é o pai do bebê?’. Te interessa? É o seu marido? Vai cuidar da sua vida. Você vai dar alguma coisa? Não tenho paciência não, tem coisas que não dá para a Jordana resolver, tem que ser a Jojo Todynho", completou a famosa.

Vale lembrar que Jojo Todynho será a madrinha do filho de Raissa Barbosa, que já está na reta final da gestação. A dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?', inclusive, estará presente no parto para assistir ao nascimento do bebê.

Jojo Todynho será madrinha do filho de Raissa - Reprodução/Instagram

Raissa Barbosa se acidentou durante a gravidez

Recentemente, Raissa Barbosa passou por um grande susto ao sofrer um acidente doméstico. Grávida, a influenciadora decidiu ir ao hospital após notar hematomas em seu corpo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Raissa atualizou seu quadro de saúde e agradeceu o carinho recebido. "Recebi muitas mensagens, de amigos, conhecidos, pessoas aqui no Direct, não consegui responder todo mundo, mas agradeço demais a preocupação e está tudo bem, graças a Deus", comentou.

Apesar do susto, ela está focada em se cuidar e se preparar para a chegada do bebê. "Agora é só esperar, que o parto tá perto, mês que vem já, só me comportar um pouco mais, ficar quietinha", completou Raissa.

