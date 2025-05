Jojo Todynho revela se fará mais cirurgias plásticas: 'Reparos'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou se pretende fazer mais cirurgias plásticas

Nesta terça-feira, 13, Jojo Todynho aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais.

Um internauta quis saber se a famosa pretende realizar mais cirurgias plásticas. Além da cirurgia bariátrica, Jojo já passou por procedimentos estéticos nos seios, abdômen e pernas.

Na resposta, ela afirmou que não pretende mais se submeter a cirurgias super invasivas. "Não, agora eu só vou fazer alguns reparos. Algo bem básico, só para dar um glow", disse ela, sem dar mais detalhes sobre os procedimentos.

Internação

Na sexta-feira, 9, a cantora Jojo Todynho causou preocupação entre seus fãs ao compartilhar nas redes sociais que foi internada com urgência após sofrer um episódio de hipoglicemia, quando o nível de glicose no sangue fica muito baixo. Após o susto, ela já recebeu alta e segue se recuperando em casa.

Em vídeo postado nos stories, a cantora apareceu deitada em uma cama, recebendo soro na veia, e explicou que chegou a desmaiar devido ao mal-estar. “Olha o que resultou a dor de cabeça que eu falei para vocês? Apagão e teto preto. Ainda fui treinar, porque achei que não era nada demais”, iniciou.

Jojo revelou que não havia comido e, embora não sentisse fome, a situação se resolveu e ela está bem.“Eu não comi. Não sinto fome assim, então… mas deu tudo certo e estou bem graças a Deus. Já até chorei aqui, as enfermeiras me acalmaram”, comentou a cantora.

Após receber alta no mesmo dia e retornar para casa, Jojo Todynho agradeceu o carinho dos fãs e explicou que está passando por uma semana emocionalmente sensível. “Obrigada pelo carinho, já estou indo embora. Mas eu estou em uma semana muito sensível. Com prova na faculdade, fico muito estressada em sai de prova e dia das mães. Vem minha mãe Maria Helena [mãe de criação] na cabeça. E junho está se aproximando, junto com a data de falecimento do meu pai, então vai dando essa confusão mesmo”, finalizou.

