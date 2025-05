Jojo Todynho revela incômodo com sua agressividade: 'Feridas profundas'

Jojo Todynho fez um breve desabafo a respeito de seu traço de personalidade e contou que está em 'processo de cura interior'

A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo com o público a respeito de um assunto pessoal. Conhecida por sua sinceridade, a artista revelou que deseja mudar um traço de sua personalidade que a incomoda: a agressividade .

Por meio de um texto, Jojo explicou que seu jeito mais 'durona' é consequência de feridas do passado, mas que vem tentando mudar essa característica. A famosa ainda ressaltou que reconhecer a necessidade de evoluir para se tornar uma pessoa melhor já é um grande passo.

"Vamos falar sobre um lado meu que muito me incomoda, mas que tenho me esforçado muito para melhorar a cada dia: minha agressividade. Ela vem de feridas profundas que a vida me causou. Enxergar já é um passo importante no processo de cura interior", iniciou ela.

"Buscar ajuda espiritual e fazer terapia – tudo isso é tão essencial quanto fazer um detox para eliminar toxinas. Essa casca endurecida que existe dentro de mim está começando a se desfazer, E sei que isso leva tempo. Talvez eu evolua em um ano, talvez leve anos, mas buscar evolução é um dos maiores atos de amor que o ser humano pode fazer por si", continuou.

Por fim, Jojo Todynho deixou uma reflexão sobre evolução ao público que a acompanha: "Hoje, me olho no espelho e me surpreendo com a mudança e com o desejo sincero de ser melhor, deixo aqui essa reflexão: Não deixe de fazer por você. Não pare de buscar o seu melhor. Todos os dias", concluiu a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

O desabafo de Jojo Todynho sobre saúde emocional

Recentemente, Jojo Todynho desabafou sobre a sua saúde emocional para os seus mais de 30 milhões de seguidores. Isso porque ela, que costuma compartilhar a sua rotina com bom humor, contou que está se sentindo mais sensível do que o habitual e pretende buscar ajuda profissional para entender o que está acontecendo.

"Não sei se é maturidade ou se estou ficando mais feminina, mas antigamente, quando algo me chateava, não dava muita bola. Agora, sinto tudo 100%, fico extremamente triste e magoada", afirmou.

A cantora ainda disse que pequenas situações têm gerado impactos intenso e, por isso, quer avaliar os sinais; confira mais detalhes!

Leia também: Psiquiatra faz alerta sobre relato de Jojo Todynho: 'Constante e duradoura'