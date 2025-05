Jojo Todynho revela decisão envolvendo adoção de criança angolana

A influenciadora Jojo Todynho contou novos detalhes envolvendo o processo de adoção de menino que conheceu em Angola: 'Achei melhor'

A influenciadora digital Jojo Todynho compartilhou com o público uma decisão envolvendo o processo de adoção de Francisco, criança que ela conheceu em Angola em 2023. A artista, que chegou a preparar um quarto para o menino em sua casa, contou que não teve coragem de deixá-lo longe da família.

O assunto foi abordado por Jojo após uma seguidora perguntar sobre Francisco, uma vez que a famosa já não falava detalhes a respeito da adoção há algum tempo. "[O Francisco] Está muito bem, graças a Deus, não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele ", explicou ela.

"Além da responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país, que está um caos. E final do ano pretendo ir em Angola vê-lo", completou a influenciadora, ressaltando o enorme carinho que sente por Francisco.

Jojo Todynho, que atualmente vive um relacionamento com Thiago Gonçalves, ainda revelou quando planeja se tornar mãe: "Quando eu estiver com a minha vida estruturada por completo", disse a famosa, por fim.

Jojo Todynho fala sobre criança que conheceu em Angola - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho se pronuncia após rumores de gravidez

Recentemente, Jojo Todynho contou que foi internada após ter um episódio de hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo. Isso pode causar sintomas como tremores, tontura, fome, suor frio, fraqueza e até desmaios.

Felizmente, a famosa recebeu alta no mesmo dia. Porém, muitas pessoas levantaram boatos de que ela poderia estar grávida, o que ela negou. "Vocês estão aí com várias especulações. Eu só treino de jejum porque se eu comer me dá enjoo, eu passo mal. Então, eu já estou acostumada", iniciou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que é impossível estar grávida, pois ela tem o Implanon, que é um implante contraceptivo: "'Ah porque pode ser gravidez'. Impossível amor, olha aqui. Quero filho agora não, só 2029. Primeiro eu vou me formar, me especializar dentro do que eu quero. Filho é bom, é bênção, mas tem que ser planejado porque botar filho no mundo é muito fácil. Tem que criar. Hoje nossas crianças precisam de uma boa criação", finalizou.

