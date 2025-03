Jojo Todynho recebe elogios ao surgir de top e exibir a cintura finíssima

Em suas redes sociais, Jojo Todynho surgiu com um top preto, mostrando a sua cintura finíssima, e recebeu inúmeros elogios

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

A cantora emagreceu cerca de 80kg após realizar a cirurgia bariátrica. A famosa também mudou seu estilo de vida e fez cirurgias plásticas para alcançar o corpo dos sonhos.

Nesta terça-feira, 11, Jojo postou um vídeo em que aparece fazendo pose na frente do espelho. Na publicação, a artista estava usando um top preto e uma calça jeans de cintura baixa, que ressaltou ainda mais a sua cintura finíssima.

Como era de se esperar, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Mas gente, que mulher bonita! Fiquei querendo uma barriga sarada desta, Jojo", disse uma internauta. "Está surreal de linda", comentou outra. "Maravilhosa demais", elogiou uma terceira.

Por que Jojo Todynho não pode treinar?

A influencer Jojo Todynho, de 28 anos, que perdeu cerca de 80kg, tem compartilhado a sua evolução física nos últimos anos. Durante este tempo, a famosa treinou pesado e se submeteu a uma cirurgia bariátrica, que acelerou o processo de emagrecimento. Após fazer alguns procedimentos estéticos, agora a estudante de Direito conta que está impedida de realizar exercícios físicos.

“Gente que dia, hein. Fiz cabelo, reunião, resolvi coisas da faculdade. Estou triste, chateada porque eu vou ter que aguardar a avaliação do médico para ver se ele vai me liberar. Estou com essa esperança aí. Doida para fazer minhas coisas. Estou me sentindo procrastinada sem treino. Pelo menos [exercícios para] superior, levantar meu braço para dar uma subida, está ótimo”, desabafou ela, que recentemente passou por uma cirurgia plástica nas pernas.

Esta semana a cantora Jojo Todynho, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2023, deu detalhes sobre a sua dieta. Apesar da mudança em seu cardápio, Jojo revelou que não possui uma lista de comidas restritas.

"Estou liberadíssima para comer de tudo, mas claro, com moderação", declarou em entrevista ao LeoDias TV.

