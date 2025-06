Jojo Todynho impressiona com declaração para o namorado: 'Chegou para somar'

A cantora Jojo Todynho compartilhou várias fotos ao lado do namorado, Thiago Gonçalves, e se declarou ao comemorar o Dia dos Namorados

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para comemorar o Dia dos Namorados. Em seu perfil oficial, a cantora e influenciadora digital compartilhou várias fotos ao lado de Thiago Gonçalves e escreveu uma bela declaração de amor para ele.

"Quando nos conhecemos, eu já tinha a certeza de que seria algo diferente de um jeito que eu jamais havia vivido ou sentido. Finalmente, ocupei o meu lugar de mulher: cuidada, amada, respeitada. O namoro apenas formalizou aquilo que já existia entre nós", disse ela no começo do texto.

"Sempre que ouço aquele trecho da música do Orochi, 'você chegou pra somar e eu cheguei pra resolver', sinto que ele traduz perfeitamente o nosso dia a dia — nossa parceria, nossa reciprocidade. E com Deus no centro do nosso relacionamento, tudo se torna ainda mais especial. Que esta data seja apenas a primeira de muitas ao seu lado", acrescentou ela.

"Obrigada por todo amor, paciência e entrega. É delicioso compartilhar cada momento com você. Até mesmo as divergências nos tornam mais fortes e nos ensinam a crescer juntos. Hoje você tem em suas mãos uma versão minha que só você é capaz de despertar. Te amo! Feliz Dia dos Namorados, meu Preto!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho fala sobre próximo passo de seu relacionamento

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Ela namora desde fevereiro com Thiago Gonçalves e os dois mais apaixonados que nunca. Tanto que não descartam a possibilidade de casamento. Ao ser questionada se pretende subir ao altar com o amado, Jojo foi enigmática em sua resposta.

"Está nas mãos de Deus", disse ela ao Portal Leo Dias. Em outro momento, a artista rebateu as críticas por ser ‘emocionada' em seus relacionamentos e defendeu o seu estilo de amar. "Quando vocês falam: 'Jojo, você é muito emocionada'. Eu sou mesmo! Eu sou emocionada, intensa e me entrego. Ou eu sou 100%, ou sou nada (...)", acrescentou. Veja a declaração completa!

Leia também:Indignada, Jojo Todynho relata 2ª tentativa de roubo em menos de dois meses