Jojo Todynho impressiona com boa forma em vestido justo

Em suas redes sociais, Jojo Todynho postou algumas fotos em que aparece com um vestido super justo e impressionou com a sua boa forma

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Apór realizar uma cirurgia bariátrica e mudar seus hábitos de vida, a cantora perdeu mais de 80kg e adora exibir a nova silhueta.

Nesta quarta-feira, 7, a famosa publicou algumas fotos em que aparece usando um vestido midi super justo na cor nude. Sandálias de salto alto deram o toque final na produção.

"Toda vez que você escolhe ser melhor do que já foi, você vence uma versão antiga de si mesma", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Cada dia mais maravilhosa", escreveu uma internauta. "Linda demais", disse outra. "Você é incrível mesmo, determinou para si mesma que chegaria, e chegou na melhor fase de sua vida", comentou uma terceira.

Antes e depois

Na segunda-feira, 28, a famosa postou duas fotos mostrando sua transformação antes e depois da cirurgia. Nas duas imagens, Jojo surgiu um conjunto de blusa e calça, e é notável o quanto o seu corpo mudou.

Na legenda, ela rebateu os comentários de quem critica o fato dela ter optado pela cirurgia. "Entenda: quem escolhe a cirurgia bariátrica não busca atalhos, mas enfrenta uma jornada árdua, tão legítima quanto quem trilha o mesmo caminho na raça. Entenda também que cirurgia plástica não é vaidade instantânea — é resiliência, preparo físico e, principalmente, mental. Quando alguém tenta diminuir o meu esforço ou atrela meu sucesso ao meu poder aquisitivo, o que vejo não é crítica: é projeção. É a frustração de quem nunca entendeu que o querer genuíno rompe qualquer barreira — mesmo aquelas que você prefere acreditar que me favoreceram", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que segue sem se importar com as opiniões alheias. "E quando você diz que eu não sou exemplo para você, como se isso me ferisse, lamento informar: eu nunca me preparei para ser inspiração de mentes pequenas. Eu sou — e sempre serei — minha maior referência. Eu venci batalhas que você sequer suportaria assistir. E quanto à sua opinião sobre quem faz bariátrica…

Fique tranquilo (a): nunca esteve em análise, muito menos em consideração", concluiu.

