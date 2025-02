Jojo Todynho impressiona ao exibir cinturinha fininha em dia de piscina

Após celebrar o aniversário de 28 anos, Jojo Todynho aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para curtir a piscina de sua mansão

Jojo Todynho aproveitou bastante a semana! Após celebrar o aniversário de 28 anos com um festão, a influenciadora digital e cantora separou um tempo de sua quarta-feira, 12, para curtir um dia de piscina em sua mansão e renovar o bronzeado no sol do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Jojo dividiu com os seguidores alguns registros de seu momento de lazer. Usando um biquíni colorido, a famosa foi filmada de costas dando um belo mergulho na piscina.

A influenciadora ainda posou em frente a um espelho e impressionou ao exibir a cinturinha fininha. Recentemente, Jojo Todynho recordou seu físico antes da cirurgia bariátrica, realizada em 2023, e revelou aos seguidores que pretende realizar novos procedimentos estéticos para conquistar o corpo que deseja.

"Eu fiz o jogo virar… Com bariátrica, treino, alimentação, plástica, disciplina, disposição e força de vontade. 1.60, atualmente com 80kg. E não estou satisfeita, muita coisa para ajustar. Aguarde o resultado do novo protocolo 2025", escreveu ela em uma rede social.

Jojo Todynho curte dia de piscina - Foto: Reprodução/Instagram

Os detalhes da festa de aniversário de Jojo Todynho

O aniversário de Jojo Todynho foi na terça-feira, 11, e, para comemorar a chegada de seus 28 anos, a cantora promoveu uma festa especial. Em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, ela mostrou detalhes da celebração, que contou com a presença de amigos e familiares.

Para a data especial, Jojo escolheu um longo vestido cor-de-rosa. A festa também teve uma decoração predominantemente rosa e contou com muitas flores e borboletas douradas, além de pessoas fantasiadas como fadas e duendes.

A mesa de doces ainda contou com vários itens personalizados e em tons de rosa e branco; confira detalhes da celebração!

