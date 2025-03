Jojo Todynho fica em ‘choque' ao descobrir código para dizer que está solteiro

Jojo Todynho avisa que mandou áudio para o namorado parar de usar ao item ao descobrir qu eé um código para dizer que está solteiro

A cantora Jojo Todynho ficou em choque ao descobrir qual é o novo código para dizer que está solteiro. Nos stories, ela contou que até mandou um áudio para seu namorado para pedir que ele não use mais um item de vestuário.

Jojo disse que agora os solteiros usam meias na cor azul para dizer que estão em busca de novos romances. "Acabei de saber essa informação! Proíba a entrada de meia azul na sua casa! Sabe o que eu descobri? Que meia azul é para os homens que querem mostrar que estão solteiros e querem novas conexões. Meia preta é para quem noivo, casado ou namorando”, afirmou ela.

Inclusive, a artista já tratou de proibir também seu namorado de usar camiseta azul quando estiver sozinho. "Outra coisa, blusa azul só se você estiver ao lado. Eu fui até conferir e estava de blusa vinho. Já mandei um áudio para se situar que eu estou por dentro dessa informação. Que é isso? Eu hein. Já não basta a má fama que dão aos policiais, que não são uns santos, nós bem sabemos”, disse.

Apesar do desabafo, Jojo disse que o que importa mesmo é o respeito na relação. "Brincadeira a parte. Eu que em um relacionamento o que prevalece é o amor, o carinho, o respeito, a confiança, a lealdade. É aquilo, se tiver que fazer, vai fazer com meia ou sem meia, porque é caráter. Ou tu tem, ou não tem. É uma brincadeira, eu vi, ri da brincadeira, mas é isso, levar a vida na leveza sempre. Com respeito, zelo, amor, carinho, responsabilidade afetiva”, comentou.

Quem é o namorado de Jojo Todynho? Conheça Thiago Gonçalves

De acordo com informações do portal LeoDias, Thiago Gonçalves é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida. Botafoguense, o novo namorado de Jojo Todynho é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Com pouco mais de 23 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens. A artista, inclusive, já havia publicado uma foto ao lado do amado antes de assumir o namoro.

Em dezembro de 2024, mês em que foi madrinha de um casamento, Jojo Todynho dividiu um álbum de fotos da cerimônia e, em meio aos cliques, apareceu com Thiago Gonçalves na festa; confira!

Leia também: Jojo Todynho desabafa em meio a recuperação de novas cirurgias