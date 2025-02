Jojo Todynho faz reflexão pré aniversário: 'Melhor fase'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho fez uma reflexão importante sobre a sua vida um dia antes de completar 28 anos. Confira!

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 10, a artista publicou diversas fotos em que aparece sorridente usando um conjunto de top e saia na cor nude.

Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre sua vida um dia antes de completar 28 anos. "Pré 28. Niver chegando, coração em turbulência! Posso dizer que estou na melhor fase da minha vida desde do dia que me posicionei politicamente, muito bem posicionada sobre o que busco para o meu futuro, leve, amando e sendo amada, destemida, positiva, feliz, buscando algumas mudanças e oportunidades. Virando mais uma chave da minha vida. Deus é fiel", escreveu ela.

Antes e depois

Já na segunda, Jojo usou um biquíni preto e exibiu a cinturinha fininha. É visível a diferença no seu corpo ao comparar as duas imagens. Além disso, na legenda a famosa revelou seu peso atual e também afirmou que fará novos procedimentos para conquistar o corpo que deseja.

"Eu fiz o jogo virar… Com bariátrica, treino, alimentação, plástica, disciplina, disposição e força de vontade. 1. 60, atualmente com 80kg. E não estou satisfeita, muita coisa para ajustar.Aguarde o resultado do novo protocolo 2025", escreveu ela na legenda da publicação.

Em breve, Jojo Todynho deve celebrar os seus 28 anos com uma super festa que terá como tema Jardim Encantado.

