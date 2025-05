Jojo Todynho explica por que não adota criança brasileira

Após desistir da adoção de criança angolana, Jojo Todynho revelou o motivo de não seguir com o processo no Brasil: 'Não vou'

A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais para esclarecer melhor sua decisão em não seguir com a adoção de Francisco, menino que ela conheceu em Angola em 2023. Ao longo de sua conversa com o público, a artista aproveitou para explicar o motivo de não adotar uma criança brasileira.

Anteriormente, Jojo revelou que decidiu somente apadrinhar o menino e arcar com seus custos, uma vez que não teve coragem de tirá-lo da família. Na tarde de quarta-feira, 21, ela reforçou que achou melhor ajudar Francisco sem tirá-lo "das raízes" dele.

Jojo Todynho ainda ressaltou que nunca teve vontade de adotar uma criança antes de conhecer o menino. "Gente, eu nunca tive o pensamento de ‘ah, vou adotar uma criança’, não. Eu sempre tive o pensamento de gerar, meu. O Francisco foi gerado no meu coração. Não sei explicar. Não sei explicar o que sinto por essa criança", declarou.

Em seguida, a famosa reforçou que não pretende adotar outra criança, incluindo no Brasil: " Eu não vou entrar em fila de adoção; não tenho vontade de adotar. Se Deus permitir no futuro terei os meus ", finalizou Jojo Todynho.

Jojo Todynho se pronuncia após rumores de gravidez

Recentemente, Jojo Todynho contou que foi internada após ter um episódio de hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo. Isso pode causar sintomas como tremores, tontura, fome, suor frio, fraqueza e até desmaios.

Felizmente, a famosa recebeu alta no mesmo dia. Porém, muitas pessoas levantaram boatos de que ela poderia estar grávida, o que ela negou. "Vocês estão aí com várias especulações. Eu só treino de jejum porque se eu comer me dá enjoo, eu passo mal. Então, eu já estou acostumada", iniciou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que é impossível estar grávida, pois ela tem o Implanon, que é um implante contraceptivo: "'Ah porque pode ser gravidez'. Impossível amor, olha aqui. Quero filho agora não, só 2029. Primeiro eu vou me formar, me especializar dentro do que eu quero. Filho é bom, é bênção, mas tem que ser planejado porque botar filho no mundo é muito fácil. Tem que criar. Hoje nossas crianças precisam de uma boa criação", finalizou.

