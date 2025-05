Jojo Todynho emociona com texto de Dia das Mães. Confira!

Em suas redes sociais, Jojo Todynho postou uma linda declaração de Dia das Mães para a sua avó e sua empresária. Confira!

Neste domingo, 11, em que é celebrado o Dia das Mães, Jojo Todynho mostrou que data também serve para outras pessoas que possuem esse importante papel.

Em suas redes sociais, a cantora postou fotos em que aparece ao lado da avó Rita e da empresária Renata, e fez questão de se declarar na legenda.

"Dia das Mães. Hoje o coração fala mais alto. Porque o Dia das Mães não é só sobre quem nos deu à luz, mas sobre todas aquelas que nos amaram com força, com presença, com entrega. E eu tive , e tenho, o privilégio de ser amada por mulheres gigantes. Minha eterna avó Rita, que com mãos calejadas e um coração cheio de coragem, me criou como se fosse sua missão de vida. Foi amor com luta, com renúncia, com fé. O que sou carrego em cada conselho, em cada comida feita com alma, em cada gesto de proteção dela. Obrigado, vó, por ser meu porto desde sempre. Te amo. Com uma emoção que transborda, o meu eterno amor: Renata. Você é mãe de alma, irmã de guerra, amiga de vida, empresária. É a mulher que me escuta, me orienta, me defende, me dá bronca e me abraça nos dias bons e ruins. É amor com alicerce, com verdade, com intensidade. Você é família, é casa, é colo. É você na terra e Deus no céu! Te amo. Neste Dia das Mães, minha homenagem vai para todas as mulheres, que me ensinaram, de jeitos diferentes, o que é amor. Parabéns para todas as mamães do Brasil", escreveu ela.

Gravidez?

Na última sexta-feira, 9, Jojo Todynho contou que foi internada após ter um episódio de hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo. Isso pode causar sintomas como tremores, tontura, fome, suor frio, fraqueza e até desmaios.

Felizmente, a famosa está bem e recebeu alta no mesmo dia. Porém, muitas pessoas levantaram boatos de que ela poderia estar grávida, o que ela negou.

"Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aí com várias especulações. Eu só treino de jejum porque se eu comer me dá enjoo, eu passo mal. Então, eu já estou acostumada. Mas eu já estava com dor de cabeça desde ontem. Tomei remédio, só que essa madrugada não dormi direito e como eu malho muito pesado, o que aconteceu? A dor de cabeça foi intensificando e eu fui ficando zonza. Quando eu entrei no carro, liguei o pisca alerta e fui devargazinho até o hospital, que é do lado. Eu estava zureta, foi Deus que me guardou até esse hospital. Eu me socorri", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que é impossível estar grávida, pois ela tem o Implanon, que é um implante contraceptivo. Além disso, a famosa contou que só pretende ser mãe daqui a alguns anos.

"'Ah porque pode ser gravidez'. Impossível amor, olha aqui. Quero filho agora não, só 2029. Primeiro eu vou me formar, me especializar dentro do que eu quero. Filho é bom, é bênção, mas tem que ser planejado porque botar filho no mundo é muito fácil. Tem que criar. Hoje nossas crianças precisam de uma boa criação", afirmou.

