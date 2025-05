Jojo Todynho arrasa em foto fazendo pole dance: 'Dedique-se'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho exibiu a sua boa forma ao posar enquanto fazia pole dance. Confira a imagem postada por ela!

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Após perder mais de 80kg devido à uma cirurgia bariátrica, a famosa mudou seus hábitos de vida, aderindo aos exercícios físicos e alimentação regrada.

Nesta quarta-feira, 14, Jojo mostrou que colocou uma nova atividade em sua rotina: O pole dance. A cantora postou uma foto em que aparece com um conjunto preto e branco, exibindo a sua boa forma.

Além disso, Jojo apareceu pendurada no poste ao fazer o movimento do pole dance. "Dedique-se a si", escreveu ela.

Medo da bariátrica

Na terça-feira, 13, a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, veio, por meio de uma série de vídeos publicado em seu perfil no Instagram, interagir com os seus seguidores e responder algumas perguntas dos internautas. Na ocasião, uma fã questionou sobre a cirurgia bariátrica que Jojo se submeteu, em 2023. Ela, que já perdeu mais de 80 kg, falou sobre o processo e fez um alerta aos seguidores:

Leia o relato de Jojo na íntegra

“Não tive medo nenhum, né? E vivi esse processo de forma positiva, pensando no resultado que ele me traria. Mas eu não sou uma pessoa que fica aqui no Instagram incentivando as pessoas a fazerem bariátrica.

A bariátrica exige muito de nós, né? É um custo. É muito caro. Você tem que ter certeza. Tem que ter um bom acompanhamento, porque não é só fazer a cirurgia. ‘Ah, vou lá, vou operar, vai resolver meu problema.’ Não vai. A bariátrica pode ser um grande sucesso, mas também pode ser uma grande desgraça, sabe? Então, o que eu incentivo aqui é: cuidem da saúde, tenham acompanhamento, cuidem da mente.

Se está no processo, vai sem medo e ouve o profissional que está cuidando de você.”

